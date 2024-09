Cum se menține Ion Țiriac în formă maximă la 85 de ani. Ce secret are: „În fiecare zi”

Ion Țiriac se menține în formă maximă la vârsta de 85 de ani! Vârsta nu se citește pe chipul celebrului miliardar! Mulți s-au întrebat care este secretul lui, iar noi avem răspunsul! Cât de atent este atunci când vine vorba de alimentație? Chiar el a spus adevărul!

Cunoscutul miliardar și-a sărbătorit ziua de naștere în luna mai și a petrecut pe cinste cu ocazia împlinirii vârstei de 85 de ani.

Este clar că vârsta nu își spune cuvântul în viața lui Ion Țiriac, iar sportul încă joacă un rol important în viața lui.

Ion Țiriac este mai mereu ocupat. Atunci când nu este prezent la evenimente sau când nu își gestionează afacerile, miliardarul organizează turnee sau își pilotează avioanele de lux.

Celebrul miliardar recunoaște că singurul obicei pe care îl respectă în momentul de față este pauza dintre mese. Ion Țiriac nu mănâncă niciodată între patru și șase ore.

„Nu mănânc între patru și șase ore în fiecare zi. Așa mă mențin. În rest, nu fac nimic, din păcate. Eu la 43 de ani, când am spus că am terminat, am zis «jur să nu mai ating o rachetă de tenis», «jur să nu mai alerg». Pentru că am alergat de trei ori mai mult decât Năstase, de șapte ori mai mult decât alții și am zis mi-ajunge, am făcut o greșeală”, a spus Ion Ţiriac în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”.