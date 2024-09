Motivul pentru care Ion Ţiriac şi-a donat averea: „Atât de bogat, încât nu aveam ce să fac cu banii”

Ion Țiriac, anunț surprinzător în legătură cu averea sa! Celebrul om de afaceri, în vârstă de 85 de ani, a declarat că și-a donat toți banii. În cadrul unui interviu, miliardarul a explicat și motivul pentru care a luat această decizie.

Ion Țiriac a reușit să adune o avere impresionantă, fiind considerat cel mai bogat om din România. Omul de afaceri are tot ce îți dorește. Totuși, nu de puține ori, a făcut fapte bune. Unul dintre gesturile care a uimit pe toată lumea a fost acela de a oferi câte o mașină tuturor sportivilor medaliați la Jocurile Olimpice de la Paris. În total, au fost achiziționate 22 de mașini de peste 30.000 de euro fiecare. Acum, miliardarul a anunțat că și-a donat toți banii.

La jumătatea lunii iunie 2024, Ion Țiriac avea o estimată la 2,1 miliarde de dolari. Ei bine, acum, fostul tenismen a dezvăluit că nu mai are niciun ban pentru că a donat totul fundației pe care o deține, condusă de Alexandru Țiriac, fiul lui cel mai mare.

Omul de afaceri a mărturisit că a luat această decizie pentru că fundația face foarte mult bine oamenilor. În plus, miliardarul are în continuare acces la bani, face achiziții și finanțează diverse proiecte.

„Nu sunt bogat! Am dat totul fundației, cu plăcere. Iar ce fac eu astăzi e din cauză că am avut mai mult noroc în viață decât alții. Eu, având în vedere că am fost atât de bogat încât nu am avut ce să fac cu banii, i-am dat tot fundației. Iar fundația face bine.”, a declarat omul de afaceri, potrivit Gsp.ro.