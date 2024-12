Secretele din „palatul” lui Prigoană: fosta noră i-a făcut astrograma înainte să moară: “Cine moștenește casa aia…”

Astroloaga Roxana Lușneac a fost una dintre iubitele lui Silvius Prigoană. În calitate de potențială noră a milionarului Silviu Prigoană, aceasta a fost de mai multe ori în casa afaceristului. Într-una din vizite, Roxana i-a făcut astrograma lui Silviu Prigoană, dar au vorbit și despre amenajarea impunătoarei vile a afaceristului. Astroloaga spune că locuința milionarului era ca un sanctuar, plin de simboluri, menite să-i asigure proprietarului bunăstarea. CANCAN.RO a aflat ce secrete ascunde ”palatul” milionarului și cine l-a ajutat să-l amenajeze.

Ca o premoniție parcă, în ultimele sale interviuri Silviu Prigoană a vorbit despre viața de apoi și relația lui cu divinitatea.

Persoane care s-au aflat o perioadă în anturajul său restrâns spun că milionarul ar fi crezut în influența energiilor negative și pozitive.

Astroloaga Roxana Lușneac a fost iubita lui Silvius, unul dintre cei doi fii ai afaceristului din prima căsnicie. Între timp, tânăra s-a căsătorit în Elveția și este și mama a două fetițe.

În perioada în care a avut o relație cu Silvius, a fost invitată de mai multe ori acasă la Silviu Prigoană. Într-una din zile, Roxana i-a făcut milionarului astrograma, iar discuția s-a dus natural spre subiectul spiritualității.

Afaceristul i-ar fi vorbit tinerei despre secretele amenajării vilei sale de milioane de euro, pe care nici măcar apropiații nu le știau.

Impozanta vilă are o suprafață totală de peste 800 de metri pătrați și a fost cumpărată de Silviu Prigoană în 2007, contra sumei de 2,4 milioane de euro. După moartea afaceristului, s-a aflat că acesta își scosese vila la vânzare și cerea pe ea 5,5 milioane de euro.

Prigoană i-ar fi spus Roxanei Lușneac că a apelat la o echipă de experți în arta Feng Shui pentru atragerea energiilor pozitive.

Tânăra crede că, odată cu moartea lui Silviu Prigoană, cei care vor locui în casă nu se vor mai simți atât de confortabil aici în absența afaceristului.

În urmă cu peste zece ani, Adriana Bahmuțeanu mărturisea că a simțit energii negative în luxosul imobil care are 12 de camere.

„Eu am sesizat încă de la început că este ceva acolo. Am simțit energii și vibrații negative în casa aia. Este ceva greu de definit. Oricum, casa e gândită după ideile lui. Eu nu puteam să cumpăr nici măcar o statuetă, nu mă lăsa. La câteva săptămâni de la mutare, am adus un preot în casă, iar prin primăvară am făcut o sfeștanie. Era destul de dificil să faci așa ceva, pentru că Prigoană nu suportă preoții și nu crede în lucrările astea bisericești”, spunea pe atunci, pentru CANCAN.RO, Adriana Bahmuteanu.