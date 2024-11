Ancheta continuă după moartea lui Silviu Prigoană! Toate persoanele care locuiesc în casa afaceristului vor da declarații

Scandalul din familia lui Silviu Prigoană continuă. Toate persoanele care se aflau în casa acestuia urmează să dea explicații anchetatorilor – menajeră, avocat și băieții cei mari ai afaceristului (Honorius și Silvius), după ce aceștia i-ar fi interzis Adrianei Bahmuțeanu să își ia copiii acasă. Se pregătesc audieri în dosarul deschis pentru rele tratamente aplicate minorului și sechestrare.

Au trecut mai bine de două săptămâni de când Silviu Prigoană a murit. Afaceristul a încetat din viață în data de 12 noiembrie 2024, în urma unui infarct – în timp ce se afla la masă într-un restaurant din Bran. În tot acest timp, Adriana Bahmuțeanu a încercat să fie alături de cei doi copiii pe care îi are cu afaceristul, însă toate demersurile ei au fost sortite eșecului.

Reamintim că după ce Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană au divorțat, Maximus și Eduard – copii lor, au rămas să locuiască în vila tatălui lor. După moartea fulgerătoare a afaceristului, jurnalista a rămas singurul părinte cu drepturi legale asupra celor doi minori, ceea ce înseamnă că ar fi putut să își ia băieții acasă în orice moment. Acest lucru nu s-a întâmplat. Citește și: Cine intervine în dosarul penal deschis de Adriana Bahmuțeanu: „Trebuie să fie aduse și niște dovezi ca să…”

Tensiunile dintre Adriana Bahmuțeanu și cei doi frați vitregi ai copiilor ei au atins cote alarmante. Jurnalista a acționat pe cale legală și a deschis un proces pentru rele tratamente aplicate minorului și sechestrare – după ce i s-a interzis să ia legătura cu cei doi băieți. Prin urmare, în urma plângerilor formulate, toate persoanele care se aflau în casa afaceristului trebuie acum să dea explicații în fața anchetatorilor. Luni, 25 noiembrie, Adriana Bahmuțeanu a ajuns în fața instanței într-un nou termen intentat băieților mai ai lui Silviu Prigoană, însă procesul a fost amânat cu încă o săptămână.

În ciuda atmosferei tensionat din familia Prigoano, Adriana Bahmuțeanu nu a cedat nicio clipă și a încercat să își recupereze copiii prin toate mijloacele, apelând la Poliție și la Protecția Copilului. Recent, jurnalista a aflat de la directorul școlii unde Eduard învață, mezinul familiei, că acesta ar fi accesat mai mult site-uri despre suicid.

„In jurul orei 18, m-a sunat directorul scolii si mi-a spus ca Eduard a accesat in repetate rânduri site-uri despre suicid. Azi-dimienață am avut o discuție la școală cu directorul și cu psiholoaga școlii, le-am spus că el este un copil foarte sensibil, că este închis în el, că eu eram stâlpul lui în viață și pentru că frații lui vitregi mă vorbesc de rău, lui acum i s-a dărâmat tot Universul. Este o problemă foarte mare, iar statul român nu vrea să mă ajute.

Am sunat la DGASPC, la Poliție, l-am rugat pe domnul director să-mi păstreze acele capturi pe care le-a făcut de pe site-urile respective. De altfel, școala a sunat la DGASPC și s-au pus în mișcare. Pana acum nu am niciun rezultat, nu știu ce se întâmplă acolo, deși legea este clară. Când un părinte moare, părintele supraviețuitor preia copilul în domiciliul său. Am sunat si la Poliție, dar asteapta sa intervina intai DGSAPC„ a declarat Adriana Bahmuțeanu la România TV.