Secretul lui Adrian Nartea! Vedeta din serialul Vlad e la mâna soției! El vrea s-o facă, dar…

Despre Adrian Nartea publicul cunoaște deja o sumedenie de aspecte. Este actor și a jucat în numeroase producții de succes. Însă CANCAN.RO a reușit să pătrundă în spectrul intim al vedetei. Prin urmare, din interviul acordat de șarmantul artist au reieșit dezvăluiri nebănuite. Soțul Alinei Ferinceac susține că și-ar mai dori să devină și tată de băiețel, dacă ambii parteneri s-ar pune de-acord asupra acestui fapt.

Însă în cazul în care Mara și Petra nu vor mai avea un frățior, fetițele lui Adrian Nartea ar trebui să păstreze numele de familie al actorului, chiar și după căsătorie. Până să treacă la fapte, vedeta se concentrează pe propria persoană și nu se neglijează absolut deloc când vine vorba despre sănătate și aspect. Deci dacă doriți să arătați ca Adrian Nartea, iată secretul!

( NU RATA: ADRIAN NARTEA RECUNOAȘTE CINE ESTE FEMEIA CARE I-A PUS CAPAC: “A COBORÂT ARMATA DIN POD!” )

Adrian Nartea divulgă secretul unui trup sănătos și arătos: „Fac fasting, 18 cu 6!”

CANCAN.RO: La ce se gândește de obicei Adi Nartea?

Adrian Nartea: Ce fel de antrenament fac, ce fac fetele, dacă au mâncat, la ce oră se culcă, când se trezesc, ce livrabile mai am de făcut pentru Instagram, ce repetiții mai am de făcut pentru piesa de teatru, dacă am făcut revizia la mașină, dacă am achitat facturile.

CANCAN.RO: Și fericirea ta de unde provine?

Adrian Nartea: De acasă, de la antrenamente, dintr-un proiect făcut, nu neapărat reușit, pentru că e o experiență.

CANCAN.RO: Pare că ai mai pus masă musculară…

Adrian Nartea: Da, vara asta am fost pe fasting și pe calistenice din astea. Fac fasting, 18 cu 6. Dar eu nu fac asta ca să arăt bine. Ci pentru că îmi place și pentru că am studiat, iar acest fasting este o curățare.

( CITEȘTE ȘI: PUȚINI ȘTIU ASTA! CE MESERII A AVUT ÎNAINTE DE CELEBRITATE ADRIAN NARTEA, ACTORUL DIN “VLAD”: “NU AM STAT DELOC!” )

Actorul și-ar fi dorit să le facă un frățior Marei și Petrei, dar decizia îi aparține soției: „Nu pot să mai am nicio pretenție!”

CANCAN.RO: Vorbeai mai devreme despre ce fac fetele. În interiorul tău, ca mascul alfa, nu te întrebi cum ar fi fost să fi avut și un băiețel?

Adrian Nartea: Ba da, mi-ar fi plăcut. Tot timpul am momente în care îmi proiectez și zic «dacă ar fi fost băiat, îl luam cu mine la sală, îl învățam squash sau fotbal». Dar în același timp, bucuria de a le avea pe Mara și pe Petra e nemăsurabilă. Și pe ele le pot învăța, pentru că până la o anumită vârstă nu contează. Ideea este că mi-ar fi plăcut. De asta, condiția de bază este ca fetele mele, după ce se căsătoresc, să păstreze numele de Nartea.

CANCAN.RO: Păi și nu te-ai gândit să faci un băiat?

Adrian Nartea: Eu m-am tot gândit, dar curajul meu nu valorează nimic. Curajul Alinei contează, eu sunt doar la susținere. Ajut cu ce pot și cum pot, dar nu eu trec prin toate transformările alea imense prin care trece o mamă. Și atunci nu pot să mai am nicio pretenție. Sunt atât de fericit cu cele două, încât dacă mai vine un băiat, asta e, dar nu eu decid. Noi, bărbații, niciodată nu decidem, doar ele. Dacă voi, bărbații, aveți impresia că decideți, niciodată!

CANCAN.RO: Cum se descurcă fetițele la grădiniță și la școală?

Adrian Nartea: La școală suntem bine, clasa întâi. Am avut un an de emoții, acum abia aștepta să se întoarcă la școală. La grădiniță e mai greu, pentru că Petra este căpoasă. Dacă începe să plângă și și l-a pus pe NU în față, e nasol. Ea e băiatul! Dar suntem în perioada de acomodare cu grădinița. E ruperea de familie, trebuie să asiguri copilul că nu-l părăsești, ei sunt cu frica aceea de abandon.

( ACCESEAZĂ ȘI: ADRIAN NARTEA, ÎNGRIJORAT DE CE VA ÎNFRUNTA CÂND FIICELE ÎN LUME VOR PLECA: “O SĂ-MI PUN POZA PE LENJERIE!” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.