Adrian Nartea recunoaște cine este femeia care i-a pus capac: “A coborât armata din pod!”

Dacă în trecut Adrian Nartea făcea declarații despre relația specială pe care o are cu soacra, acum a venit momentul dezvăluirilor despre interacțiunea dintre soția și mama actorului. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta a vorbit deschis despre aportul pe care l-a avut modelul matern în dezvoltarea sa, precum și despre evoluția legăturii dintre soacră și noră.

Una peste alta, lui Adrian Nartea îi merg toate ca pe roate, mai ales că se declară dintotdeauna un tip hotărât. A plecat de acasă devreme și a luat decizii după bunul plac. La fel s-a întâmplat și când a ales-o pe soția Alina Ferinceac, iar părinții s-au conformat imediat.

Adrian Nartea, adevărul despre relația dintre mama sa și soția Alina Ferinceac

CANCAN.RO: Tu ai iubire de sine?

Adrian Nartea: Încerc, da, în modul cel mai sincer posibil. Ca să fie toată lumea bine din jurul tău, trebuie să fii bine cu tine. Acolo băteam eu cu gândul.

CANCAN.RO: La tine unde mai „scârțâie”?

Adrian Nartea: Nu pot să zic că „scârțâie”, sunt destul de „uns”, e OK, merge bine.

CANCAN.RO: Ai povestit un pic despre relația pe care o ai cu soacra ta, a fost de bine, mai ales că de obicei soacrele pot fi critice…

Adrian Nartea: Nu, super șmecheră e soacră-mea, e foarte OK.

CANCAN.RO: Dar mama ta cum a fost?

Adrian Nartea: Maică-mea a fost aia care a coborât armata din pod, în loc să o coboare tatăl meu. Taică-miu era liniștit, n-avea nicio treabă.

CANCAN.RO: Când a cunoscut-o prima dată pe soția ta, cum a reacționat?

Adrian Nartea: Eu am zburat de acasă foarte repede și nu a prea avut timp să zică. Am făcut cam ce am vrut eu, pentru că maică-mea a simțit din liceu că nu prea mai eram de stăpânit și a zis «lasă-l să-și facă ce-l bate capul». Și a fost OK, adică nu i-am cerut acordul. Când am dus-o acasă a fost ca și împlinită treaba.

CANCAN.RO: Ai în plan ceva filme anul acesta?

Adrian Nartea: Așept să iasă primul SF românesc, pilotul «Voyager». Dar fiind SF trebuie multă muncă, am zis-o și o să o mai zic. Continuăm cu „O noapte furtunoasă”, cu piesa de teatru și mai sunt câteva propuneri, dar nu sunt concretizate și atunci nu pot să zic că da sau ba.

