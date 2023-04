Puțini știu asta! Ce meserii a avut înainte de celebritate Adrian Nartea, actorul din “Vlad”: “Nu am stat deloc!”

Adrian Nartea are la activ o mulțime de impersonări memorabile, însă nu dintotdeauna actorul a prestat meserii în lumea artei. Vedeta cunoscută pentru rolul din serialul „Vlad” a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre joburile avute înainte de faimă și expunere. Meseriile convenționale l-au ajutat pe Adrian Nartea să se autofinanțeze până la împlinirea dezideratului de a face carieră pe micile și marile ecrane.

După ce a trecut pragul către scena teatrului și a platourilor de filmare, Adrian Nartea s-a gândit serios ce nu ar putea vreodată să facă pentru un rol. Modelul nu și-ar compromite aspectul fizic decât în circumstanțe ieșite din comun: dacă însuși Tarantino ar veni cu o ofertă de nerefuzat!

Adrian Nartea dezvăluie ce meserii a avut înainte de a deveni faimos: „N-am stat deloc!”

CANCAN.RO: Prin prisma filmului comercial, actorii au început să aibă o „pâine” bună de mâncat în România, părinții tăi aveau preconcepția că nu trebuie să te faci actor că vei muri de foame? Ai avut momente în care ți s-a zis asta sau ai trăit asta și n-ai vrut să o recunoști părinților?

Adrian Nartea: Am avut momente, dar nu pentru că voiam să mă fac actor. Am avut momente pentru că am venit la București, erau perioade în care nu lucram nimic și ceream bani de acasă, s-a întâmplat demult. Dar știi bancul ăla, cu diferența dintre o pizza și un actor? Cu o pizza hrănești toată familia.

Dar, ca idee, eu niciodată nu am avut jobul ăsta de model și actor, au fost cumva o pasiune, bani făcuți ușor, ceva pe care eu nu m-am bazat niciodată. Am zis «bă, dacă îmi iese castingul ăsta, foarte bine, dacă nu iese, îl bag la arhivă și merg mai departe».

CANCAN.RO: Ai lucrat și la joburi normale?

Adrian Nartea: Am venit în București și am fost account executive la o agenție de publicitate, am lucrat un an și jumătate. După care am fost casting & extras coordinator la Domnica, am lucrat un an și ceva. Și înainte de asta, făceam sampling, promoții, am fost team leader, am lucrat la țigări, la toate brandurile. Chiar n-am stat deloc! Când am venit în București deja lucram.

Adrian Nartea își aduce aminte startul în lumea actoriei: „De acolo am început să mă lansez!”

CANCAN.RO: Ulterior ai prins „coajă” în modelling și actorie, pentru a nu mai fi nevoit să faci lucrurile respective?!



Adrian Nartea: Exact așa s-a întâmplat, când lucram account executive la o agenție de publicitate, a apărut primul casting la «Fast Food», un serial care fusese demult, și m-au luat. Atunci a fost tranziția fizică, am zis «nu mai pot să vin la job, pentru că filmez». Și am filmat vreo șase luni. Și de acolo am început să mă lansez.

CANCAN.RO: Ce n-ar putea să facă niciodată Adi Nartea în meseria de actor?

Adrian Nartea: Cred că să mă îngraș vreo 20 de kilograme mi-ar fi greu, că după aceea trebuie să le dau jos, cred că asta. Dar dacă vine Tarantino la mine și îmi zice «îmi place foarte mult de tine, semnăm contract, te îngrași 20 de kilograme», o fac! Aș vorbi cu niște nutriționiști să mă îngraș cum trebuie, să dau repede jos cum trebuie, pentru că e știință.

