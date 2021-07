Adrian Nartea, probleme grave de sănătate: “O tumoare în cap, în spatele ochiului”. Diagnosticul l-a marcat pe actorul din serialul Vlad, iar Cătălin Măruță a fost șocat de informațiile aflate | VIDEO

Adrian Nartea, actorul principal din serialul “Vlad”, s-a confruntat cu probleme grave de sănătate. Cu ochii în lacrimi și emoție în glas, el a povestit pentru prima dată subiectul delicat în cadrul în podcast-ului “Acasă La Măruță”. Diagnosticul l-a marcat pe viață pe artist, iar dezvăluirile pe care i le-a făcut lui Cătălin Măruță au avut un puternic impact asupra acestuia, dar și asupra colegilor săi, aflați în spatele camerelor de filmat.

Adrian Nartea: “O tumoare în cap, în spatele ochiului”

În vârstă de 39 de ani, Adrian Nartea simte că a primit încă o șansă la viață după ce i-a fost extirpată tumora aflată în spatele ochiului stâng. Potrivit declarațiilor sale, aceasta avea o lungime de 4 cm, lățime 3 cm, iar grosimea era de aproape 2 cm.

“Totul a început acum 4 ani, când aveam urechea stângă înfundată, efectiv, și nu știam de ce. Făceam aerosoli și ORL-iștii spuneau că am urechea înfundată pentru că am deviație de sept. Mi-au zis să fac o operație de deviație de sept. (…) Am fost la vreo trei sau patru medici, toți au zis același lucru. Am zis bine, hai să mă operez. (…). Mai erau niște simptome, când mergeam la dentist și stăteam cu gura deschisă foarte mult, când o închideam, mă furnica foarte tare pe dedesubt, pe partea stângă, în interior.

După am asociat. (…) Mama, când i-am spus, mi-a zis să fac un RMN. Tot mama mi-a trimis după câteva zile un mail în care îmi spunea că au găsit o formațiune care e intra-craniană, să nu-mi fac probleme, să stau liniștit. Mie nu-mi venea să cred. De ce nu m-a sunat, de ce mi-a trimis mail. Probabil a vrut să evite conversația. Am înțeles că am o tumoare în cap, în spatele ochiului”, a mărturisit Adi Nartea în timp ce Cătălin Măruță îl asculta cu multă atenție.

La scurt timp după ce a aflat diagnosticul cumplit, actorul a început să ceară părerea și altor specialiști și, totodată, a decis să înceapă să facă ședințe cu un terapeut.

“(…) Am început să sun și să merg la neurologi, neurochirurgi, am consultat vreo patru. A început un periplu ca să-mi dau seama ce era de făcut. Tumoarea era mare, lungime 4 cm, lățime 3 cm, grosime vreo 1 și ceva 2 cm, mare, foarte mare.

Se numește schwannom Nerv 5 (trigemen). Este o tumoare care crește pe teaca nervilor, ca o aluniță, dar pe interior. Sunt mulți oameni care au genul ăsta de tumori care cresc și se opresc. Unele nu se opresc din creștere. Asta s-a întâmplat la mine. A fost o creștere lentă.

Doctorii mi-au spus că era o chestiune de 6, 7, 8 luni până să mi se întâmple ceva neurologic, să cad efectiv pe stradă. Ea a intrat 3 cm jumate în cutia craniană, împingea emisfera stângă în sus”, a mai declarat actorul din serialul “Vlad”.

Adrian Nartea, operat de două ori la o clinică din Lyon, Franța

Conform mărturiilor sale, actorul a mers să dea probă pentru un rol în serialul-fenomen “Vlad” înainte să plece să își facă prima operație la Lyon. La câteva săptămâni bune de la intervenție, cei din staff-ul de la Pro TV l-au chemat la încă un interviu și nimeni din echipă nu a știut nimic despre drama pe care o trăia. Ulterior, el a mers din nou la Lyon, pentru a doua operație, iar când a revenit în București a fost din nou chemat la casting… și, nici de această dată, el nu a spus numănui despre ceea ce trăiește, de fapt, în realitate: un război teribil purtat pentru viață!

“Îmi aduc aminte că primul medic, specializat pe imagistică, s-a uitat la mine și m-a întrebat dacă m-a văzut pe la televizor. I-am spus că da și mi-a zis: «Ar fi ok dacă ai începe să te reorientezi spre un job în care nu prea ai de-a face cu oamenii, pentru că după intervenție este risc mare să rămâi desfigurat». (…).

Prima operație a durat undeva la 6 ore sau 7. După am stat 7 zile în spital. (…) N-au reușit să scoată toată tumoarea, pentru că era foarte solidă pe alocuri. Profesorul a zis că nu riscă, pentru că era aproape de o zonă nobilă. În momentul în care a intentat să tragă de ea, am intrat în fibrilații pe masa de operație”, a rememorat Adi Nartea în timpul filmărilor pentru podcast-ului “Acasă La Măruță”. Puteți urmări interviul complet cu îndrăgitul actor imediat ce veți da play la clipul de mai jos.

Adrian Nartea are doi copii cu soția sa, Alina Ferinceac

Luna viitoare, mai exact pe 6 august, Adrian Nartea va împlini vârsta de 40 de ani. El și-a început cariera activând în lumea modelling-ului și a povestit despre cât de repede s-a făcut remarcat în podcast-ul “Acasă La Măruță”. De altfel… el și-a cunoscut soția, pe Alina Ferinceac, în Tunisia, în urmă cu 10 ani… Pe atunci ei au fost au fost protagoniștii unei ședințe foto.

După ce s-au descoperit unul pe celălalt, ei au decis să formeze un cuplu și și-au unit destinele la patru ani de la prima întâlnire. În martie 2021, actorul a devenit tătic din nou: Alina Ferinceac a adus pe lume a doua fetiță, care a primit numele Petra. Surioara sa mai mare se numește Mara. Cei doi soți se pregătesc să își creștineze mica prințesă.

Sursa foto: captură video YouTube / @Acasa La Maruta