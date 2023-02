Adrian Nartea, asaltat de fani! L-au prins chiar în vestiarul de la sală, doar cu prosopul pe el: „Mai stai puțin! Să ne îmbrăcăm…”

Adrian Nartea a devenit cunoscut publicului larg datorită serialului „Vlad”, al cărui personaj principal a fost. Rolul i-a adus numeroși fani, unii dintre ei chiar foarte îndrăzneți. Recent, actorul a fost luat pe nepregătite de un fan ce își dorea o poză cu el. L-a surprins în vestiarul de la sală și nu i-a dat timp nici să se îmbrace.

În urma difuzării producție „Vlad”, Adrian Nartea a cucerit inimile doamnelor și nu numai. Acesta se bucură acum de mulți fani, unii destul de îndrăzneți. Aceștia nu ezită atunci când îl întâlnesc pe actor și îi cer imediat să facă o fotografie împreună. Actorul nu refuză niciodată pe nimeni, însă uneori este pus în situații destul de ciudate.

Adrian Nartea a povestit că a fost abordat de un fan care își dorea o fotografie chiar în vestiarul de la sală. Actorul era la bustul gol și doar cu prosopul pe el și s-a amuzat de cerința fanului. Așa cum obișnuiește nu l-a refuzat, însă mai întâi s-a îmbrăcat.

„S-a întâmplat de mai multe ori. (n.r. să vină fanii să îi ceară o poză) Nu doar la masă, ci și la vestiar. După ce am fost la sală, mă schimbam și am auzit: «Hai să facem o poză!». Eram doar cu prosopul. Am zis: «Mai stai puțin! Să ne îmbrăcăm, să ne cunoaștem mai bine!».

Se întâmplă. De obicei, nu zic nu. De multe ori, na, zic: «Stai să mănânc și facem 10 poze, nu una!» sau «Stai să mă îmbrac!». Na, este o chestie pe care o remarc. Adică nu înghit și mă duc și fac poza și nici nu refuz. Găsesc un mod diplomat de a spune nu pe moment, dar în 10 sau 15 minute da”, a declarat Adrian Nartea, potrivit Ego.ro.

Cum reacționează soția actorului în fața valului de fane

Deși Adrian Nartea are numeroase fane și multe dintre el visează la el, soția actorului este înțelegătoare. Aceasta nu este geloasă și chiar înțelege admirația fanelor. L-a susținut mereu pe Adrian Nartea și nu se supără nici atunci când o scurtă plimbare în parc se lungește cu minute bune din cauza fanilor.

„Alina niciodată nu a zis, tot timpul a avut răbdare și a așteptat. De multe ori când mergeam cu fetița în față și ea cu cea mai mică în spate, remarca prin parcuri că lumea mă recunoaște. Îmi zicea: «Și ei te-au recunoscut!»

Dar niciodată nu a zis: «Hai odată, mai repede!». Nu. M-a lăsat. Știe că, practic, noi de asta facem ceea ce facem, pentru această admirație. Mi se pare frumos și onorabil. Acestea sunt autografele de pe vremuri, aceste poze. De ce să nu? Așa rămâi în memoria oamenilor”, a mai spus Adrian Nartea.

