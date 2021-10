Adrian Nartea, din serialul Vlad, planuri mărețe! Actorul își dorește să joace în producții internaționale. „Voi merge și peste Ocean”

Adrian Nartea a devenit cunoscut publicului larg datorită rolului jucat în serialul „Vlad”. Acum, actorul are planuri mari de viitor și dorește să joace în producții internaționale. Acesta a vorbit despre felul în care i s-a schimbat viața în ultimul timp și despre aspirațiile pe care le are.

Acesta a mărturisit că rolul interpretate în serialul „Vlad” l-a dezvoltat din punct de vedere profesional, iar în viitor își dorește să intre și în pielea unor altor personaje, poate unele negative. Mai mult, Adrian Nartea și-ar dori să joace și în producții internaționale și se gândește să apeleze la serviciile unui impresar, pentru a își îndeplini această dorință.

„Acest serial mi-a marcat existența și viața profesională. Foarte mulți nici nu mai fac diferența între Adrian Nartea și Vlad, de altfel. Cumva rolul acesta m-a sculptat într-un fel anume și vreau să rămân așa. Dar vreau să adaug și alte valențe și cel mai probabil ele vor veni în timp.

Mi-ar plăcea să joc și rolul de James Bond sau ceva de băiat rău. Poate cine știe, voi apela cândva la serviciile unui impresar și voi merge și peste Ocean!”, a declarat Adrian Nartea, potrivit impact.ro.

Adrian Nartea: Cum a obținut rolul principal

Adrian Nartea a vorbit și despre felul în care a obținut rolul principal în serialul „Vlad”. Actorul a mărturisit că prima dată când a mers la casting a crezut că nu are nicio șansă. Iar atunci când a aflat că el îl va interpreta pe Vlad a fost cu adevărat surprins.

„La primul casting, când am văzut că se strânseseră toţi actorii români cu vârste între 25 şi 40 de ani, am zis că n-am nicio şansă. Apoi am mai fost chemat o dată şi am dat o probă cu unul dintre actorii care ar fi trebuit să-l joace pe Leo, după care, peste încă vreo 2 luni, am ajuns la castingul final: pentru rolul Vlad, rămăsesem eu şi încă doi actori. Ambii cu şcoală de actorie, cu ex­pe­rienţă solidă…

Mi-am zis că m-au chemat acolo doar aşa, de umplutură, că rolul e atât de mare, încât eu chiar n-am nicio şansă. Peste încă două săptămâni, când am primit telefonul prin care am fost anunţat c-am luat rolul, nu mi-a venit să cred. Pe bune, a durat ceva până când mi-am dat seama că este adevărat”, a spus Adrian Nartea.

