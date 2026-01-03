Acasă » Știri » Prognoza meteo azi, 3 ianuarie 2026. Ceață, polei și ger la început de an

De: Paul Hangerli 03/01/2026 | 05:30
Cum va fi vremea în România, în perioada următoare / Sursă foto: Colaj Pixabay

Vremea în România va avea un caracter tipic de iarnă, cu temperaturi scăzute în majoritatea regiunilor, cer mai mult noros și precipitații slabe pe arii restrânse. Valorile termice se vor situa în general între –4 și 9 grade Celsius, cu diferențe notabile între zonele montane și cele de câmpie sau de litoral.

Azi, România va avea o zi tipică de iarnă, cu temperaturi scăzute, cer preponderent noros și precipitații slabe izolate. Zonele montane și centrul țării vor resimți cel mai puternic frigul, în timp ce sudul și litoralul vor beneficia de valori termice mai ridicate. În marile orașe, vremea va fi rece, dar stabilă, fără fenomene extreme.

Prognoza meteo azi, 3 ianuarie 2026

Nord și Vest

În nordul și vestul țării, vremea va fi rece, cu temperaturi maxime cuprinse între 4 și 6°C, iar minimele vor coborî până la –2 și 0°C. Cerul va fi mai mult noros, iar în zonele montane sunt posibile ninsori slabe sau fulguieli. În Maramureș și vestul Transilvaniei, diminețile vor fi reci, cu posibile condiții de ceață.

Sud și Sud-Est

Regiunile sudice și sud-estice vor avea o vreme ușor mai blândă. Temperaturile maxime vor ajunge la 6–7°C, iar minimele se vor situa între –1 și 1°C. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări temporare și vânt slab până la moderat.

Oltenia și Sud-Vest

În Oltenia și sud-vestul țării, valorile termice vor fi ușor peste media perioadei. Maximele vor urca până la 7–8°C, iar minimele vor coborî spre –1 și 1°C. Vremea va fi în general stabilă, cu cer parțial noros și fără fenomene severe.

Est și Nord-Est

Moldova și regiunile din nord-est vor avea o vreme rece, cu temperaturi maxime de 5–7°C și minime apropiate de 0°C. Cerul va fi mai mult noros, iar pe alocuri pot apărea precipitații slabe, mixte.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării și în zonele montane, iarna se va simți mai accentuat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 5°C, iar minimele vor coborî până la –4°C, mai ales în depresiuni. La munte sunt posibile ninsori slabe și vânt moderat, cu senzație accentuată de frig.

Dobrogea și zona Mării Negre

Dobrogea va beneficia de cele mai blânde temperaturi din țară. Maximele vor ajunge la 8–9°C, iar minimele se vor situa între 2 și 4°C. Cerul va fi variabil, cu perioade de înnorare, dar fără fenomene severe.

Vremea în Capitală – București

În București, ziua de azi va fi rece, dar relativ stabilă.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorilor de  6–8°C  iar temperatura minimă va fi de 0–2°C

Cerul va fi predominant noros, iar vântul va sufla slab până la moderat. Nu sunt așteptate precipitații importante.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca
La Cluj-Napoca, vremea va fi rece, cu cer predominant noros pe parcursul zilei. Temperaturile vor urca la 2–4°C în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la –3…–1°C. Sunt posibile perioade cu ceață și senzație accentuată de frig, mai ales dimineața.

Timișoara
În Timișoara, vremea va fi ușor mai blândă comparativ cu restul țării. Ziua se vor înregistra temperaturi de 6–8°C, iar noaptea valorile vor scădea spre –1…1°C. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, dar fără precipitații importante.

Iași
La Iași, ziua va fi rece, cu cer mai mult noros și temperaturi cuprinse între 5 și 7°C. Pe timpul nopții, valorile vor coborî spre –1…0°C. Vremea va fi relativ calmă, cu vânt slab și șanse reduse de precipitații.

Craiova
În Craiova, vremea va fi mai blândă decât în nordul țării. Temperaturile vor ajunge la 7–9°C ziua, iar noaptea vor coborî la 0–2°C. Cerul va fi parțial noros, iar condițiile meteo vor fi în general stabile.

Constanța
La Constanța, vremea va fi cea mai blândă dintre marile orașe. Temperaturile diurne vor atinge 8–9°C, iar noaptea vor rămâne pozitive, între 2 și 4°C. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări, iar vântul va sufla moderat dinspre mare.

Brașov
În Brașov, vremea va fi rece, cu cer predominant noros și posibilitate de fulguieli izolate. Temperaturile vor urca până la 3–5°C ziua, iar noaptea vor coborî spre –2…0°C, mai ales în zonele mai joase ale orașului.

