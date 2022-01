Adi Nartea nu are regrete! Actorul din serialul “Vlad” ar fi învățat să privească lucrurile într-o manieră diferită față de majoritatea oamenilor, astfel încât să nu fie bântuit de fantomele trecutului.

Interpretează rolul principal din producția „Vlad” de la Pro TV, însă nu toate experiențele lui Adrian Nartea cu televiziunea au fost pozitive. În urmă cu ceva timp, când era implicat într-un alt proiect, a fost protagonistul unui moment neașteptat. În mijlocul filmărilor, a fost anunțat că… nu e potrivit.

„Am avut un semi-eșec la TVR și mă bucur că l-am avut. Era o emisiune culinară și era promițător, în calitatea mea de prezentator, chestia asta mi se părea ceva foarte drăguț.

Am început filmările și ori nu m-am descurcat eu cum trebuie, ori nu a fost vibe-ul care trebuie, ori ceva a lipsit acolo. În mijlocul filmărilor, ne-am oprit la pauza de masă și au zis «Oprim filmările!»

Nimeni nu-mi spunea nimic. Și mi-au zis că «Cei din TVR au zis că nu ești potrivit, nu te-au plăcut și vor să te schimbăm». M-am ținut tare, m-am urcat în mașină și am condus ceva timp, m-am dus pe o stradă, am tras pe dreapta și am început să plâng.

Și nu înțelegeam de ce! Acum, cred că am ajuns într-un stadiu în care toate lucrurile care ar fi putut fi considerate un regret sunt cu plusuri. Sunt niște eșecuri pe care le-am luat ca pe o evoluție”, a povestit Adrian Nartea, în podcastul lui Radu Țibulcă.

