Secretul Mariei Dragomiroiu. Cum reușește să se mențină mereu tânără

Cântăreața de muzică populară Maria Dragomiroiu are o carieră de peste 40 de ani și nu a existat eveniment la care să nu vină aranjată și cochetă. Artista s-a destăinuit și a vorbit despre trucurile de înfrumusețare pe care le folosește.

Recent, artista a împlinit 67 de ani, însă continuă să arate superb. Îndrăgita cântăreață cunoscută pentru podoaba ei capitalară, a dezvăluit că are un ritual pentru îngrijirea tenului și părului şi folosește un ingredient pe care mulţi îl avem în bucătărie. ”Eu nu mă culc până nu mă demachiez, spălându-mă cu săpun de casă, altfel machiajul nu se ia, cu demachiant, adică eu nu simt. Având un ten foarte uscat, trebuie să mă dau cu orice fel de alifii, nu neapărat sofisticate, poate să fie și ulei, mă dau cu ulei de cocos, trebuie să fie gras, pentru că altfel mă strânge fața și nu pot să dorm. Am grijă de mine, nu pot să zic că sunt așa de la Dumnezeu, suntem toți la fel, trece vârsta peste noi, dar am grijă”, a spus Maria Dragomiroiu, potrivit spectacola.ro.

Cum reușește cântăreața de muzică populară să se mențină în formă

„Am grijă de mine, îmi pasă de cum arăt, nu mă culc, chiar dacă vin la 5 dimineața moartă de oboseală, până nu mă demachiez. Am grijă și sfătuiesc toate femeile, că ești artist, că nu ești artist, să aibă grijă de ele! Eu nu țin cură de slăbire, că nu dau rezultate! Totul este din cap! Mănânc așa, mai sărind peste masă și am slăbit și eu patru kilograme”, a spus Maria Dragomiroiu.

Maria Dragomiroiu: ”Niciodată nu am fost la salon”

”Niciodată nu am fost la salon, singură mă aranjez, părul este aşa lung, cum să mă duc să-l spăl într-o chiuvetă la un salon, nu are cum, nu se spală bine! Eu ştiu ce îi trebuie. Odată, am spus că atunci când mi-a căzut foarte mult părul, nu l-am putut opri decât spălându-l cu săpun de casă şi făcând un tratament cu ou, ulei de ricin şi ulei de măsline, amestecate şi date pe păr. Asta am făcut acum 15-20 de ani. Acum nu mai e aşa. Părul s-a redresat. De ani de zile mă spăl o dată pe săptămână cu şampon şi cu balsam”, a povestit cântăreaţa Maria Dragomiroiu, potrivit clicksanatate.ro.