Secretul pe care Jennifer Lopez l-a ținut ascuns! Cum reușește să aibă un ten perfect la 53 de ani, de fapt

Jennifer Lopez a ajuns la vârsta de 53 de ani. Este o artistă care a reușit să cucerească cu aparițiile sale în public, pe scenă sau pe marile și micile ecrane. Însă, de-a lungul timpului, multe doamne și domnișoare s-au întrebat cum reușește să își mențină un ten perfect! „Secretul” i-a fost dezvăluit chiar de către o admiratoare. Iată detaliile mai jos, în articol.

La o scurtă analiză a rețelelor de socializare, se poate observa faptul că Jennifer Lopez are o pasiune față de make-up. De cele mai multe ori, aceasta le arată urmăritorilor săi ce produse utilizează și de care se arată încântată. Însă, dacă te-ai întrebat vreodată cum reușește să aibă un ten perfect, atunci află că are un mic „secret”. A fost dezvăluit chiar de una dintre urmăritoarele sale.

Deși are vârsta de 53 de ani, Jennifer Lopez are pielea impecabilă și utilizează produse cât mai naturale. În plus, nu a apelat niciodată la intervențiile estetice, pentru a avea tenul perfect, ci a preferat întotdeauna să folosească produse care nu îi încarcă porii. Despre intervenții cu botox, Jennifer spunea: „Nu am nimic cu persoanele care fac acest lucru, pur și simplu nu e de mine”.

Cum reușește să aibă un ten impecabil?

Este o întrebare pe care multe doamne și domnișoare au adresat-o, de-a lungul timpului. În plus, Jennifer Lopez nu se sfiește nici să se pozeze complet demachiată, lucru apreciat de fani. Mai mult decât atât, actrița și-a lansat, recent, și propria linie de skincare, fiind integrate produse pe care le folosește în mod uzual, pentru a avea un ten catifelat.

Există patru pași pe care Jennifer Lopez îi urmează, pentru a avea ten perfect. În primul rând, tenul trebuie să fie extrem de bine curățat, iar acest pas trebuie făcut cu ajutorul unui cleanser (o soluție care curăță porii). Apoi, se pune un ser pentru ten, de două ori pe zi, dimineata și seara. După aplicarea serului, pe ten se utilizează și crema pentru protecție solară. La final, în jurul ochilor se unge cu o cremă, arată brightside.me.

