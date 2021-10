Secretul rușinos s-a aflat! Câte clase are Adi Minune, de fapt. De ce a abandonat școala

Adrian Minune este unul dintre cele mai sonore nume din lumea maneliștilor. Talentul muzical i-a fost descoperit la o vârstă fragedă și repede a început să facă bani din muzică. Acesta a pus meseria în fața studiilor, iar în adolescență a renunțat de tot la studii, dedicându-se carierei.

Deși nu și-a finalizat studiile liceal, Adrian Minune își amintește cu drag de perioada în care era la școală. Acesta a învățat la o școală din Colentina, unda s-a făcut repede remarcat pentru talentul său muzical. Acesta a fost implicat în mai toate activitățile artistice din școală, iar talentul muzical l-a făcut cunoscut printre toți elevii.

„Am ieșit în fața clasei și am cântat o melodie de a lui Tudor Gheorghe, intitulata „Acolo este țara mea”. Am fost aplaudat îndelung de toți colegii mei… Deci la doar 6 anișori s-a descoperit că am aptitudini muzicale.

Din acel moment am participat la toate activitățile școlare și la Cântarea României ca prim solist. Elevii din clasele 4- 8 mă chemau la toate banchetele. În aceeași perioadă bunicii mei (Niculina și Vasile), care se trag tot din familie de lăutari, mi-au cumpărat acordeon și m-au dus la un profesor de muzica D-ul Sfântu, iar mai apoi la Domnul Florian.”, a declarat manelistul, în cadrul unui interviu.

Câte clase are Adrian Minune, de fapt

În școala generală, Adrian Minune era deja cunoscut pentru talentul său muzical. Mai mult, acesta învăța bine și participa la diverse concursuri. Însă, din cauza situației financiare nu tocmai bună, manelistul a ales să renunțe la studii și să se concerteze pe muzică.

Acesta s-a înscris la Liceul Tehnic Traian, dar a renunțat la studii prin clasa a IX-a, preferând să câștige bani din cântări. Imediat după e a renunțat la liceu a început să meargă la tot mai multe evenimente, iar muzica a devenit singura lui ocupație, punând restul lucrurilor pe un plan secund.

„Greul vieţii m-a motivat să copilăresc mai puţin şi totuşi am o grămadă de amintiri plăcute. Zilnic făceam naveta la şcoala generală, în Colentina (25 kilometri pe zi, dus-întors), călare pe un Pegas. Recunosc, bicicleta era una furată, n-aveam bani să-mi permit una! Mai toţi la vârsta aceea furau, nu ne dădeam seama! Am învăţat bine, ba chiar am ajuns la concursul „Cântare României” în 1988 finalist pe municipiu”, a mai spus Adrian Minune.

