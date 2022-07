Şefa ANM, anunţ terifiant pentru români! Ce se întâmplă cu vremea în perioada 12-17 iulie 2022

Şefa ANM, anunţ terifiant pentru români! Elena Mateescu avertizează că în a doua parte a săptămânii ne vom confrunta cu temperaturi caniculare. De asemenea, a explicat ce se întâmplă cu vremea în weekend.

Elena Mateescu a anunţat, luni seară faptul că temperaturile vor creşte începând de joi. De asemenea, în weekend se aşteaptă ca vremea să devină din nou caniculară.

„De la mijlocul saptamanii, de joi, vorbim de o vreme în încălzire. Valorile vor creste foarte mult în toata tara. Daca luni am avut cel mult 28 de grade, marţi vom avea pana la 29 de grade în extremitatea de sud si sud-est, miercuri vom avea tot valori de pana la 29 de grade. De joi vom consemna 33 de grade, inclusiv în Capitală. În a doua parte a saptamanii, chiar la sfarsitul saptamanii, este posibil să avem din nou vreme caniculara, adica 35-36 de grade.

Deja Spania şi Portugalia au cod portocaliu de canicula, Franta cod galben. Valorile de temperaturi vor fi in crestere si in aceasta parte a Europei. De la mijlocul săptămânii, masa de aer tropical va apărea si in tara noastra”, a declarat şefa ANM la emisiunea lui Victor Ciutacu.

Atenţionare de călătorie în Portugalia

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Portugalia că autorităţile portugheze au emis o atenţionare meteorologică privind temperaturi extreme, în special pentru zona continentală, cu valori cuprinse între 42° şi 45° C, în perioada 12 – 14 iulie. Acest val de căldură poate favoriza apariţia incendiilor de vegetaţie.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona: +351.213.968.812, +351.213.979.982, +351.213.966.463, +351.213.960.866, apelurile la ultimele două numere de telefon fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de permanenţă al misiunii diplomatice a României la Lisabona: +351.927.411.628.