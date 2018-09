Șmechera Guvernului pregătește nunta cu ministrul Apărării!?

De peste un an, o frumoasă relație dintre doi colegi de guvernare crește în intensitate chiar în sediul Guvernului, exact în inima Palatului Victoria. Șefa comunicării PSD, lider influent din subteranul partidului, Anca Alexandrescu, și ministrul Apărării Mihai Fifor sunt astăzi un cuplu în adevăratul sens al cuvântului.(Cum poți câstiga 10.000$ lunar) Nu de azi, de ieri, însă totul era ținut la secret până zilele trecute, când cei doi iubiți se pare că au luat o decizie.(CITEȘTE ȘI: BUNĂCIUNEA ȘEFULEȚULUI PSD A MAI FĂCUT PLAJĂ ȘI FĂRĂ SUTIEN!)

Surse din PSD vorbesc de faptul că Alexandrescu și Fifor au decis să-și asume relația, având la nunta fiului lui Liviu Dragnea prima ieșire în public. Ei au venit ca un cuplu adevărat, stând la aceeași masă cu ministrul Carmen Dan, ministrul Victor Negrescu și ministrul Rovana Plumb.

Dacă Alexandrescu era singură, după o serie de relații finalizate într-un fel sau altul, Mihai Fifor avea totuși o logodnică, pe numele său Simona, care locuiește la Arad. Sursele noastre susțin că situația nu e chiar clară cu Simona, însă Anca e clar câștigătoarea mai ales că ministrul Fifor are nevoie de ea pentru a ocupa, într-un fel sau altul funcția de președinte al PSD Arad.

"Așa cum a reușit Anca să-l introducă pe ministru în cercul 0 al lui Liviu Dragnea, așa va reuși să facă cumva să-l ajute să ia filiala. E ceva fata asta de n-ai văzut niciodată: era sub pielea lui Adrian Năstase, era sub pielea lui Victor Ponta, acum e sub pielea lui Liviu Dragnea, care o ascultă, e peste Viorica Dăncilă ca putere în cadrul Guvernului. Eu zic că bat clopotele de nuntă și se vor căsători, chiar am pariat cu colegii asta", povestește o sursă D.A.S. ( Departamentul de Anchete Speciale a CANCAN.RO, site-ul numărul 1 din România)

