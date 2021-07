Pietro Scepchin, un afacerist de doar 32 de ani, intenționează să cumpere restaurantul lui Florin Călinescu, aflat în cartierul Tineretului, din Capitală. Este un vis al lui, de când abia intrase în lumea afacerilor, dar acum a reușit să adune o sumă consistentă pentru a trece la acțiune. Și este dispus să ofere până la 120.000 de euro! Juratul de la ”Românii au talent”, de la Pro TV, ar fi dispus să vândă, doar că așteaptă oferta. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Pietro Scepchin și-a petrecut copilăria muncind, pentru a se întreține. S-a văzut, tot atunci, om de afaceri și a reușit. Deține companii în mai multe domenii, HoReCa, jocuri de noroc, construcții. Iar ultima lovitură pe care vrea s-o dea, și de imagine, implicit, este achiziționarea restaurantului celebrului actor. ”După 17 ani, intenționez să mă întorc acasă. Acolo, în Piscului, unde mi-am petrecut copilăria, muncind pentru a mă întreține. În 2004, forțat de împrejurări, am părăsit acest loc.

Mi-am promis atunci că mă voi întoarce cândva, însă doar în calitate de proprietar. De atunci, am tot excelat în domeniul HoReCa. De la cărător de mese, treptat am ajuns picol, ajutor de ospătar, ospătar, bucătar, barman, șef de sală, manager de restaurant, iar acum am făcut pasul spre proprietar de restaurant. Acum, la 32 de ani, încă neîmpliniți, obiectivul meu este de a deschide două locații și de a achiziționa restaurantul din Tineretului, deținut în prezent de domnul Florin Călinescu”, a spus Pietro Scepchin.

A lucrat chiar în acel restaurant, pe când nu era al lui Călinescu. A dezvăluit, pentru CANCAN.RO, și cum a reușit actorul să-l achiziționeze. ”Eu mă ocupam atunci, între 2001 și 2004 de mese, de scaune, de una, alta în acel restaurant. Dar între șeful de sală și patron a existat un conflict. Și atunci s-a decis vânzarea restaurantului. Eu am fost dat afară înainte, pentru că știam unele lucruri despre șeful de sală. El m-a dat afară. Acum, vreau să cumpăr restaurantul. Din ce știu eu, Florin Călinescu a dat 100.000 de euro, eu sunt dispus să-i ofer până la 120.000 de euro”, a declarat Scepchin.

Florin Călinescu așteaptă oferta de la Pietro Scepchin

Florin Călinescu nu știe, însă, nimic despre îndrăznețul plan al tânărului afacerist. Dar nu s-ar da în lături de la negocieri, dacă ar fi să fie.

”Nu știu ce să-ți spun? Cineva din Univers vrea să-mi cumpere restaurantul! Nu m-a contactat nimeni, nu știu despre ce-i vorba. Așteptăm zilele viitorului. Orice marfă pe lumea asta se poate vinde.

Așa cum l-am cumpărat și eu, nu știu acum câți ani, așa se poate și discuta, habar n-am. Dar nu știu nimic, nu m-a contactat nimeni. Când mă contactează, discutăm”, a fost reacția lui Florin Călinescu.

Anul trecut, Florin Călinescu își închidea cel de-al doilea restaurant, pe care îl deținea în Herăstrău, din cauza pierderilor provocate de pandemie. Apoi, decidea să părăsească și Bucureștiul, retrăgându-se la țară, în Băbana, Argeș.

”În comuna Băbana s-a născut tata şi aici mi-am petrecut o bună parte a copilăriei. Ocupat cu viaţa la ţară, am mai slăbit. Am o gospodărie cu multe animale: 83 de găini, 5 porci de Bazna, doi băieţi şi trei fete, 42 de bibilici, 9 gâşte, doi câini lupi şi doi câini din rasa Schnauzer. Am avut şi capre cu iezi, dar iedul s-a făcut mare şi l-am dat pentru că se ţinea de rele”, dezvăluia Florin Călinescu, potrivit ciao.ro.

