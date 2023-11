Șeful lui Dinamo fusese acceptat să joace la Paris Saint Germain! “Nu l-a lăsat maică-sa”. Dezvăluirea făcută de tatăl biologic al lui Andrei Nicolescu

Tatăl lui Andrei Nicolescu l-a dat de gol! Șeful de la Dinamo ar fi putut să joace la Paris Saint Germain, dar nu a fost lăsat de mama sa. A pierdut o mare oportunitate, dar nici în România nu a ajuns să o ducă deloc rău.

Ion Cărmăzan a vorbit deschis despre fiul său, care este, în prezent, administrator special și acționar la Dinamo. Pe vremea când era doar un elev în clasa a X-a, putea pleca din țară, ca să joace la PSG. Fusese acceptat, dar mama sa a decis să-l pună să învețe, nu să joace fotbal:

„Acum mă uit la Dinamo și sunt, cumva, implicat în poveste… cu Andrei, cu Nicolescu. El nu-mi poartă numele, dar este fiul meu. Sentimental, dar eu nu am cum să-l ajut, o singură dată am dat un telefon la Cornel Dinu, dar nu vreau să vorbesc despre acest subiect, vă rog mult, nu am de ce să intru în alte discuții, a spus el ceva atunci și este suficient.

Am văzut în ultima vreme că toți băieții, fără școală, fără nimic, care au nimerit de pe maidan la Dinamo, își dau cu părerea, insultă. Poate că Andrei poartă un stil prietenesc. Să știți că, în tinerețea lui, a fost selectat la Paris Saint-Germain, se întâmpla când era în clasa a X-a”, a spus tatăl său, pentru ProSport.

De ce tatăl șefului de la Dinamo nu a intervenit

Sora lui Ion Cărmăzan a fost cea care l-a dus pe Andrei Niculescu la selecția de la Paris, dar mai mult de atât, nu s-a putut interveni din partea familiei sale. Mama șefului de la Dinamo i-a schimbat inclusiv numele de familie, acaparându-l cu totul, până la 18 ani:

„Sora mea l-a dus la selecție, la Paris. Și a luat, iar maică-sa nu l-a lăsat, a vrut să-l facă intelectual, l-a făcut intelectual și uite că acum a ajuns tot la fotbal. A iubit fotbalul și știe fotbal, nu e în afara fenomenului.

În perioada aceea, era o poveste în care mama lui decidea totul, eu cu el m-am întâlnit când el era mare. Dar sora mea, care trăia la Paris, era poetă, pictoriță, avea relații cu el, știa povestea.

A fost o poveste, maică-sa s-a căsătorit cu un domn care l-a înfiat și i-a dat numele Nicolescu. Dar el putea să stea la sora mea, primea bani de la PSG. Cu Andrei m-am întâlnit când avea 18 ani.

Probabil la 15-16 ani este greu să lași copilul la Paris, chiar dacă vrea la mătușa lui care, oricum, făcea parte dintr-un soi de boemă a Parisului, nu era funcționar public”, a declarat Ioan Cărmăzan, pentru ProSport.

