Câți bani făcea Cristi Borcea la Dinamo. Cum a reușit, de fapt, să se îmbogățească fostul acționar

Pe data de 18 octombrie, Cristi Borcea a acceptat provocarea lui Cătălin Mureșanu de a veni la emisiunea Exclusiv Dinamo, unde a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate. Printre subiectele pe care le-a atins a fost și câștigurile de la echipa pentru care a fost acționar mai bine de un deceniu.

Vorbind despre Nicolescu, administrator special la Dinamo și co-acționar, i-a scăpat faptul că el câștiga atât de mulți bani pe vremea în care era acționar încât și-ar fi putut cumpăra o mașină pe zi:

„Trebuie să înțeleagă că eu, în momentul în care am venit la Dinamo, nu eram așa de deștept ca el, dar aveam mult mai mulți bani decât el. Nu aveam ce să fac cu banii, câștigam o mașină pe zi. Nu am putut și nu aveam nicio șansă, l-am avut pe Cornel Dinu care m-a dirijat în viață și lângă el am ajuns să cresc și să adun în jurul meu 9 acționari.

Foarte bine ce au făcut, au venit lângă Dinamo, dar trebuie să își ia pe Lupescu, pe Răducioiu, pe Prunea. Îl aveau pe Dănciulescu la centrul de copii și juniori, pe Marius Niculae, pe Bratu. Trebuie să vină foste glorii, foști jucători, mai ales toți trei, Lupescu, Prunea și cu Răducioiu, acolo au crescut, știu ce înseamnă”, a spus fostul acționar pentru ProSport.

Cum s-a îmbogățit Cristi Borcea

Pentru norocul răsunător pe plan financiar și faptul că s-a îmbogățit, Cristi Borcea nu poate nega norocul pe care l-a avut la Dinamo, dar și implicarea lui Cătălin Dinu, căruia i-a fost șofer. Amintim faptul că înainte de a cunoaște legenda echipei, vindea butelii. A pornit de jos, dar acum are o avere suficient de mare cât să îți întrețină toți copiii și să le plătească pensiile alimentare.

„Cine eram eu? Trebuie să ia exemplu. Nu am pretenții să vină să îi spun, chiar dacă am obținut cele mai mari performanțe și rezultate la Dinamo. Dar, bă, Borcea ăsta cum a venit? Hai, avea bani, era tânăr, dar cine îl băga pe el în seamă, cine știa de Borcea dacă nu îl avea pe Cornel Dinu în spate?

Am avut un Mircea Stoenescu, un Buduru, am avut Moraru, Augustin, Pîrcălab, Orac, îi aveam pe toți. Mergeam la întâlniri cu sponsorii, cu acționarii, luam toată echipa. Eu ce reprezentam? Unul care vrea binele lui Dinamo și să adun cât mai mulți bani”, a spus Cristi Borcea, la EXCLUSIV DINAMO.

