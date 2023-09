Selah Sue, Hooverphonic și Naaz cântă la Arenele Romane pe 22 septembrie

Selah Sue, Hooverphonic și Naaz cântă pe 22 septembrie la Arenele Romane din București.

Selah Sue, artista din Belgia, se reîntoarce la București. Alternând electro-soul-ul, trip-hop-ul și beaturi house, Selah Sue și-a regăsit treptat identitatea muzicală încă de la al doilea material de studio, „Reason”. Cel mai recent album, ‘Persona’, oferit fanilor în primăvara anului 2022, confirma evoluția muzicală a artistei oferind și colaborări cu Tobi, Damso și Mick Jenkins.

Experiențele personale ale acesteia se regăsesc în muzica semnată de Selah Sue, iar fanii la rândul lor rezonează cu trăirile acesteia.



Hooverphonic vin din Belgia și în cei peste 20 de ani de activitate au lansat 10 albume dar și hituri precum „Mad About You”, „Eden” sau „2 Wicky”, combinând trip hop-ul cu rockul alternativ și cu muzica electronică. Cel mai recent material discografic este ‘Looking For Stars’ care a fost lansat în 2018.

Piesele trupei au fost incluse pe soundtrack-urile multor filme precum CSI, La Femme Nikita, I Know What You Did Last Summer, Permanent Midnight, The Interview, Stealing Beauty sau Third Watch.



Naaz vine din Țările de Jos și și-a început activitatea artistică în 2015 timp în care a lansat două materiale de studito, ‘Bits of Naaz’ și ‘The Breautiful Struggle’. Este considerată una dintre artistele cu potențial din Tarile de Jos, câștigând deja două premii Edison Award precum și două premii în cadrul Music Moves Europe Talent Awards, premii înființate de Uniunea Europeana pentru tinerii artiști.

Biletele se găsesc în format electronic pe www.iabilet.ro și în magazinele Flanco, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX și pe terminalele Selfpay. Online, se pot plati cu cardul, Paypal, carduri de tichete culturale Sodexo, pe factură la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde în țară.

Sursa foto: hepta.ro