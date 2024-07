Selly, declarații inedite după „Beach, Please!” și jointul lui Wiz Khalifa: „Sunt împotriva legalizării acestei subtanțe”

După încheierea festivalului pe care l-a organizat, Selly a intrat în vizorul multora din cauza faptului că în timpul celor cinci zile de distracție au existat câteva evenimente care au revoltat opinia publică. Este vorba despre faptul că Wiz Khalifa a consumat substanțe interzise în timpul concertului său, dar și despre faptul că lui Andrew Tate i s-a permis accesul pe scenă. Pentru aceste lucruri vlogger-ul a fost aspru criticat, iar acum le-a dat replica tuturor celor care îl contestă.

Înainte de începerea „Beach, Please!”, Selly a orchestrat o campanie anti-dorg și dădea asigurări că festivalul pe care îl organizează are zero toleranță pentru consumul de substanțe interzise. Ei bine, declarațiile și acțiunile acestuia au fost demontate, în opinia multora, de faptul că Wiz Khalifa, unul dintre artiștii prezenți la festival, a consumat substanțe interzise în fața publicului, direct pe scenă. În urma celor întâmplate, Selly a fost aspru criticat, iar acum le-a oferit tutor replica.

(CITEȘTE ȘI: MESAJUL TRANSMIS DE WIZ KHALIFA DUPĂ CE A FOST ARESTAT LA COSTINEȘTI: „A FOST MINUNAT” VIDEO)

Așa cum spuneam, faptul că Wiz Khalifa și-a aprins un joint pe scena festivalului „Beach, Please!” a stârnit revolta generală și i-a adus numeroase critici lui Selly, organizatorul festivalului. Ei bine, după ce a încasat toate acuzațiile și jignirile, Selly a oferit replica. Volgger-ul susține că a luat toate măsurile necesare și a făcut tot ce ține de el pentru a combate consumul de substanțe interzise în incinta festivalului.

De asemenea, pentru cei care îl acuză ca ar susține astfel de obiceiuri, Selly a punctat că tocmai faptul că Wiz Khalifa a fost reținut de poliție după ce a consumat substanțe interzise subliniază perfect politica festivului de zero toleranță șa drogurilor.

„Spuneau că nu pățești nimic, că nu a murit nimeni, niciodată. Au ajuns roboți. Am văzut persoane care au ajuns prăjite din cauza asta (n.r. droguri). Am urât tot timpul orice legat de această substanță, unii pot să o consume recreativ. Sunt împotriva legalizării acestei substanțe, legalizarea ar putea fi o problemă. Dar dintr-un joint nu moare nimeni. Implicațiile pe care consumul de canabis le are, în mod regulat, se vede la cum gândește omul peste ani de zile.

Sunt oameni care au consumat și au ajuns la lucruri mai grele. Dar susțin declarația mea: nu a murit nimeni, niciodată dintr-un joint. Sunt împotriva legalizării oricum. I-am unit pe toți într-o supărare, și pe cei din stânga, și pe cei din dreapta. Puterea exemplului e foarte clară: ai fumat un joint, ai fost arestat. Legea s-a aplicat, nu a închis nimeni ochii.

De ce a fost trimis la avion și nu a fost arestat 24 de ore, să vă adresați autorităților. Sunt de 12 ani în online, am această pasiune de a face videoclipuri pentru internet. Nici atunci, dar nici acum, nu am promovat lucruri nocive, nu doar droguri, nimic altceva. Am avut grijă să mă asigur că sunt un exemplu pozitiv. Mi-aș învăța copilul să nu aibă idoli. Poate am avut mici scăpări, de-a lungul timpului, dar am avut grijă ca tot ce fac eu să fie țiplă, să am un mesaj pozitiv și să nu influențez negativ. Am muncit și am reinvestit banii în proiecte mai ample. „Beach, Please! ” a adus 50 de milioane de euro în economie.

Am încercat să facem totul ca la carte, au fost 5 zile epuizante, fără niciun incident. Toți s-au simțit bine. Au existat persoane care au leșinat din cauza deshidratării, unii s-au lovit pentru că s-au împins unii în alții. Nu sunt victime după acest eveniment, am avut salvări și medicii mulți acolo tocmai pentru asta”, a declarat Selly, la RTV.