Uluitor! French Montana l-a chemat pe Andrew Tate pe scena Beach, Please! S-au „rupt” împreună pe maneaua lui Salam

După momentul controversat al lui Wiz Khalifa a urmat o altă fază care a stârnit revoltă în rândul multora. French Montana a urcat pe scena de la Beach, Please! unde a făcut un show de zile mari, în fața a zeci de mii de tineri. Problema a fost alta: alături de el și-a făcut apariția și Andrew Tate, influencerul judecat pentru viol și trafic de persoane. Și asta n-a fost tot! Ce a urmat apoi i-a lăsat pe mulți fără cuvinte.

French Montana a fost unul dintre artiștii de renume, care a fost plătit regește pentru a urca pe scenă la Beach, Please! Rapperul american a creat isterie în rândul tinerilor, datorită pieselor sale și a succesului de care se bucură în întreaga lume. A fost un nume mare pe lista de invitați de anul acesta de la festivalul lui Selly. După momentul controversat al lui Wiz Khalifa, când și-a aprins un joint pe scena de la Costinești, a urmat altă fază discutată în spațiul public.

French Montana l-a invitat pe scenă pe Andrew Tate, influencerul care, alături de fratele său Tristan Tate, sunt acuzați de pentru trafic de persoane și grup infracțional, instigare la lovire, lovire sau alte violențe. Apariția sa i-a lăsat pe mulți fără cuvinte, mai ales pentru că înainte de asta fusese Wiz Khalifa luat pe sus de polițiștii români, după ce și-a aprins un joint pe scenă.

Și asta n-a fost tot! După ce a urcat pe scenă Andrew Tate, French Montana a dat drumul la distracție. În boxe a început să răsune o manea celebră a lui Florin Salam: Buzunarul meu vorbește. Publicul a avut parte de un șoc inițial, însă refrenul a fost cântat în cor, de către cei prezenți.

După acest „număr” special, French Montana și-a continuat momentul pentru care Selly a scos bani frumoși din buzunar. Reacția lui Florin Salam n-a întârziat să apară după ce piesa lui a fost pusă la Beach, Please! Regele manelelor a făcut o postare de toată frumusețea pe internet, unde a ținut să-i mulțumească lui Andrew Tate pentru acest moment, dar și impresarului său.

Înainte să înceapă festivalul, Selly a ținut o conferință de presă unde a susținut, în văzul tuturor, că nu este de acord cu substanțele interzise și consumul acestora. La festival, lucrurile au luat o altă turnură, însă celebrul influencer a explicat întreaga situație.

„Legat de un nou subiect hot care a apărut și care este discutat, că știți cum e…ultima seară a festivalului, apar tot felul de persoane, care încearcă să discretiteze tot ce facem noi aici în spate. Legat de prezența lui Andrew Tate, acest personaj controversat, pe scenă cu French Montana. Vreau să spun următoarele:

Noi nu știm dacă va fi acolo, de ce? Pentru că nu cerem niciodată o listă nominală a invitaților pe care un artist îi are pe scenă. Nu cerem treaba asta, pentru că nu este treaba noastră. Noi punem la dispoziție o platformă, o scenă pe care artistul vine și se exprimă liber. Ce face artistul pe scenă, nu înseamnă că eu ca organizator aprob. Declarația făcută de artist pe scenă nu înseamnă că este poziția mea ca organizator.

Dacă un artist spune pe scenă că e ok să consumi droguri sau că e ok traficul de persoane sau cheamă o persoană cercetată într-un astfel de caz, care e sub cercetare penală, asta nu înseamnă că eu ca organizator susțin chestia asta”, a spus Selly, în mediul online.