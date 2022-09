„Șepcile Roșii” au spart gheața în SuperLigă!

„U” Cluj a spart gheața, obţinând prima victorie în SuperLigă, scor 1-0 (1-0) pe terenul celor de la CS Mioveni.

Unicul gol al partidei disputate în runda 10 a fost înscris de Ely Fernandes (min. 35).

„Am câștigat teri puncte uriașe, foarte importante pentru noi. Prima victorie a venit în etapa cu numărul 10. Am suferit și astăzi foarte mult. Toți jucătorii și-au dorit foarte mult să câștige. Nu am făcut un joc foarte bun. În celelalte jocuri cu mine pe bancă jocul a fost mai bun. Cu siguranță va fi altă atmosferă în vestiar, nu vor mai sta cu capul plecat. Dar nu am realizat nimic, ne așteaptă în continuare meciuri grele. Va fi o luptă grea. Să nu vă surprindă, vor fi mai multe echipe care vor intra în această horă a retrogradării. Orice echipă poate învinge pe oricine. Știm că runda viitoare nu va fi ușor, Chindia are jucători valoroși. Pe mulți dintre ei îi cunosc. Ajutați de fani, putem realiza ce ne dorim”, a declarat Eugen Neagoe la finalul partidei.

În urma acestui succes, ardelenii au făcut rocada în clasament cu argeșenii, urcând pe locul 14 cu 7 puncte, echipa lui Flavius Stoican fiind pe locul 15 cu 6 puncte.

Rezultate etapa 10 SuperLigă

FC Botoșani – UTA 1-2

Chindia Târgoviște – Sepsi OSK 1-2

FC Hermannstadt – FC Petrolul 2-1

„U” Craiova 1948 – Rapid 1-0

Farul – FC Argeș 3-0

CFR Cluj – Universitatea Craiova 2-0

CS Mioveni – „U” Cluj 0-1

FCSB – FC Voluntari 1-1