Avea succes cu trupa „Animal X” și nu-l încântau colaborările cu televiziunile. Cel puțin nu din postura de concurent al vreunui show sau din cea de prezentator. Lucrurile s-au schimbat când „Animal X” s-a destrămat! Abia atunci a înțeles cât de dorit era în producțiile de televiziune, dar și cât potențial are. Șerban Copoț a dezvăluit cum a dat cu piciorul multor proiecte, din cauza lipsei de maturitate.

Băieții de la „Animal X” erau pe val în anii 2000, iar ofertele din partea televiziunilor veneau fără încetare, însă acest lucru nu părea să îi intereseze. Voiau să experimenteze pe plan muzical, iar, din acest motiv, de cele mai multe ori, refuzau orice proiect. Acum, Șerban Copoț, cunoscut ca „Hienă”, dezvăluie cum privea pe atunci televiziunea și ce atitudine avea de fiecare dată când producătorii veneau către el cu vreo ofertă.

„Eu refuzam emisiunile pentru că erau maimuțăreli, mi se păreau nu știu cum… Uite, la «Dansez pentru tine» m-au chemat pe mine și am refuzat și apoi s-a dus Smiley și de acolo el a avut toată urcarea. Eu am zis «Cum să-mi dai mai puțini bani decât premiul?» Eram tâmpit rău! Și până la urmă mi-a venit mintea la cap și am înțeles industria. A fost o maturizare!”, a povestit Șerban Copoț la Happy Fish TV.

