Sexy-Faimoasa dă din casa celor de la Pro TV, despre liderul de audiență, Survivor. N-a scăpat niciun concurent!

Irisha a oferit un interviu de senzație, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, direct de la proiecția VIP a filmului „Complotul bonelor„. Jovială și dezinvoltă, așa cum și-a obișnuit publicul, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” stârnește hohote de râs cu declarațiile sale. Însă într-o sferă mai serioasă, Irina Ceban povestește modul în care a impactat-o întâlnirea cu Taylor Lautner, din Tulum.

Dincolo de viața personală și de distracțiile postate pe Instagram, Irisha întocmește o analiză exactă a show-ului Survivor, în care a fost prezentă. Ex-Faimoasa îi ia la „puricat” pe concurenții cu cele mai mari șanse de a câștiga cei 100.000 de euro!

Irisha nu-l poate da uitării pe starul internațional Taylor Lautner, care a lăsat-o mută de uimire în Tulum: „Aș fi genul lui!”

CANCAN.RO: Ești fericită?

Irisha: Sunt liniștită.

CANCAN.RO: Ce îți lipsește?

Irisha: Niște milioane în cont, un avion, din astea.

CANCAN.RO: Eu aș fi zis că îți lipsește un suflet cald…

Irisha: Și un suflet cald.

CANCAN.RO: Cu Taylor Lautner cum a fost întâlnirea, în Tulum?

Irisha: A fost fantastic.

CANCAN.RO: Ai bălit?

Irisha: Cine nu bălește când îl vede?! Acum s-a maturizat, arată mai bărbat, e mai masiv, mai atrăgător, mai frumos. Mă plimbam prin Tulum, ieșisem la prânz. Am văzut o vilă foarte drăguță acolo și am zis «poate la anul ar trebui să stăm aici, pentru că e foarte frumoasă», era deosebită. Și îl văd cum coboară, o frumusețe de bărbat. M-am uitat așa la el și am zis «el o fi, n-o fi ăla». El era.

CANCAN.RO: Ți-a părut rău că nu te-ai băgat în seamă?

Irisha: M-am blocat. Mă gândeam «să-l aștept jos, să-i spun felicitări pentru tot ce faci, i am your fan», sau să-i zic măcar «bună, hei, sunt eu, o muritoare de rând».

CANCAN.RO: Zic că dacă te vedea se îndrăgostea!

Irisha: Cu siguranță eram genul lui, adică aș fi genul lui dacă m-ar cunoaște în realitate.

Sexy-Faimoasa analizează sezonul ALL STARS al emisiunii Survivor, de pe Pro TV

CANCAN.RO: Te uiți la Survivor?

Irisha: Îți dai seama, n-am ratat nici măcar un minut. Nu că niciun episod, nici măcar un minut nu am ratat.

CANCAN.RO: Ai vreun favorit?

Irisha: Nu, favoriți n-am. Țin pumnii pentru toți, pentru că am fost acolo, știu cum este, extrem de greu. Ce se vede la televizor, acolo este de zece ori mai greu. Momentan este OK, dar când începe foamea aia mare, acolo o să înceapă show-ul. O să fie foarte interesant, sunt absolut sigură. Țin pumnii tuturor concurenților.

CANCAN.RO: E cineva la care îți bate inima mai tare când intră pe traseu?

Irisha: Din punct de vedere sportiv, sunt câțiva care excelează, se evidențiază din mulțime.

CANCAN.RO: Cine?

Irisha: De exemplu, Iancu e foarte bun pe traseu. Delea e foarte bun pe traseu. Din punct de vedere social, Zanni se descurcă foarte bine și întotdeauna s-a descurcat. Are totul la el, în sensul bun.

