A făcut atac de panică! Avem primele imagini cu Irisha! S-a întâlnit cu vedeta din Saga Amurg, apoi au început peripețiile: avionul a ratat decolarea

Irisha a petrecut zile fierbinți la Tulum, în Mexic. A dat chiar nas în nas cu Taylor Daniel Lautner, actorul care îl joacă pe Jacob, în Saga Amurg. Doar că la întoarcere avea să aibă parte de clipe de groază. Avionul a ratat decolarea, pentru că s-a defectat, moment în care artista a făcut un atac de panică. După câteva ore, aeronava s-a ridicat de la sol și a ajuns la București. Iar Irisha a intrat în ritmul ei de viață. Prima ieșire? La mall! CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Irisha s-a bucurat din plin de vacanța de vis pe care o țintea de multă vreme, a văzut minunățiile din Tulum, Mexic, ba chiar a rămas mască atunci când în cale i-a apărut celebrul actor din Saga Amurg. ”Veneam de la un restaurant, am observat o vilă foarte frumoasă și l-am văzut coborând pe scară pe Taylor Daniel Lautner, am rămas mută”, ne-a povestit, scurt, Irisha.

Irisha a făcut atac de panică în avion! Ratase decolarea, ieșea fum

Dar timpul s-a scurs rapid, vacanța s-a încheiat, artista a luat drumul aeroportului. Și aici încep momentele teribile. Avionul nu a decolat, a început să iasă fum… ”Pilotul ne comunica din cinci în cinci minute să ne păstrăm calmul. Evident că am făcut atac de panică”, a rememorat Irisha. După câteva ore, aeronava s-a ridicat de la sol. ”M-am rugat la Doamne-Doamne, asta a fost tot ce puteam face în acele momente. Din fericire, totul a fost bine, am ajuns cu bine la București, dar am tras o sperietură zdravănă”, a mai povestit Irisha.

Și, odată ce a călcat pe tărâm românesc, viața și-a urmat cursul de zi cu zi. La centrul comercial Băneasa a ”tăiat-o” din prima Irisha, că a avut ceva de rezolvat, dar și o ”defilare” pe holurile lungi ale mall-ului a dat, că e pe gustul ei. Și-a achitat, mai întâi, telefonul, apoi s-a grăbit către patiserie. S-a salutat cu vânzătoarea, apoi a ales. Nu mult i-a luat să înfulece prânzul, după care și-a ”aruncat” un ochi pe la magazinele de firmă. Nu știm dacă a ochit ceva, dar, cu siguranță, ieșirea i-a prins tare bine.

