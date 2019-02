Sexy-puștoaica lui Cătălin Botezatu a fost operată, iar medicii i-au ”dat interzis” la… sex și alcool!

Sexy-puștoaica lui Cătălin Botezatu a avut parte, zilele acestea, de cele mai grele clipe din viață. După ce a fost supusă unor investigații amănunțite, tânăra a fost operată de urgență, iar medicii i-au ”dat interzis” la …sex și alcool. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, declarațiile emoționante ale Monicăi Hill.(CITEȘTE ȘI: O MILIONĂREASĂ CĂSĂTORITĂ DIN BUCUREȘTI A SATISFĂCUT ORAL UN JUNE MUSCULOS ÎN PORSCHE-UL EI!)

Sexy-puștoaica lui Cătălin Botezatu a fost operată de urgență, după ce medicii i-au pus un diagnostic dur. În urma unor analize amănunțite, brunetei i s-a descoperit un chist ovarian, iar medicii au dus-o direct în sala de operații, unde a fost a fost supusă unei intervenții chirurgicale. Și, așa cum era de așteptat, în următoarea perioadă, tânăra trebuie să respecte un program riguros. Potrivit informațiilor noastre, doctorii i-au ”dat interzis” Monicăi la sex și alcool. În plus, timp de câteva săptămâni, tânăra nu are voie să facă efort intens. (NU RATA, AICI: PUȘTOAICA LUI CĂTĂLIN BOTEZATU, FOTOGRAFIATĂ SUB DUȘ CU UN FOTOMODEL!)

La scurt timp după ce a fost externată, sexy-pustoaica lui Bote a făcut mărturisiri emoționante, în exclusivitate, pentru site-ul nr.1 din România. (NU RATA, AICI: PUȘTOAICA LUI CĂTĂLIN BOTEZATU S-A FOTOGRAFIAT GOALĂ PUȘCĂ. ATENȚIE, IMAGINI INTERZISE CARDIACILOR!)

”Mi-a fost greu zilele acestea pentru că nu am putut să ies din casă. Cred că a fost o lecție pentru mine, nu dădeam pentru multă importanță sănătății, dar sunt decisă să îmi schimb viața radical, din toate punctele de vedere. Timp de câteva săptămâni nu am voie sa fac efort și trebuie să consum multă apă”, a spus Monica Hill, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Monica Hill și Cătălin Botezatu, relație de câteva luni bune

Se iubesc de câteva luni și se pare că se înțeleg de minune. Puțini sunt însă cei care știu că Monica Hill și Cătălin Botezatu se cunosc de foarte multă vreme. Mai exact, de pe vremea când bruneta era doar o copilă și participa la un casting pentru o prezentare. (NU RATA, AICI: BIANCA & IUBI S-AU “ÎNECAT” ÎN ȘAMPANIE LA DUBAI)

„L-am cunoscut pe Cătălin la 12-13 ani. Am fost la un casting, în orașul meu natal în Cluj. El avea o prezentare, dar eu nu făceam parte din agenția respectivă de unde erau toate fetele. O fată era foarte nemulțumită pentru că el a dat o altă fată afară din agenția respectivă ca să pot intra eu în prezentare. Totul a pornit de acolo, dar nimeni nu știe că noi am fost și acum doi ani la acest festival împreună. După cum spuneam, ne cunoaștem de foarte mulți ani”.

”Cătălin mi-a fost mereu alături, o să fie mereu alături de mine. Îi mulțumesc foarte mult, este un om minunat care m-a ajutat extraordinar de mult pe toate planurile. Nu am un lucru care să îmi placă cel mai mult la el. Cătălin este un bărbat foarte, foarte frumos. Este foarte frumos. Arată foarte bine, se și menține, adică nu ai cum să arăți așa, parcă este ireal”, a mărturisit Monica Hill.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)