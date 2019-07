Și-a făcut singur o bicicletă cu motor!

Un pensionar din București, fost inginer de meserie, este exemplul cel mai bun că, dacă ne pasă cu adevărat de mediul în care trăim și pe care îl respirăm, nu este suficient să ne văicărim, ci să și acționăm! Bărbatul și-a construit, între cei patru pereți de-acasă, o bicicletă electrică, cu bani puțini. (Ai Samsung la super preț + voucher de la Blue Air)

Efectele încălzirii globale pot fi observate cu ochiul liber, dacă ne uităm la temperaturile instabile din ultima perioadă, dar și la fenomenele meteo extrem de agresive care au loc, mai nou, inclusiv la noi. Poluarea are efecte importante în acest proces, în special în mediul aglomerat. Acesta este motivul pentru care tehnologia mijloacelor de transport cu motoare electrice ia avans. Ceea ce face să vedem prin oraș tot mai multe persoane care optează pentru biciclete electrice, fiind mai accesibile decât mașinile electrice.

“Ar trebui să mai renunțăm puțin la confortul cu mașina”

Un fost inginer la defuncta fabrică IOR, cândva un simbol al industriei optice, Constantin Tîrcă, ne dă o lecție, tuturor, despre câte de important este să găsim alternative mult mai prietenoase cu mediul, dacă vrem să păstrăm un echilibru al naturii. Acesta și-a "confecționat" singur o bicicletă electrică, și asta fără să fi cheltuit foarte mulți bani.

”Se poate face foarte ușor. Materialul este din comerț. Se poate lucra simplu, cu unelte tradiționale: clește, pilă, ciocan, bomfaier. După cum vedeți, ea este asamblată prin șuruburi. Inițial, am mers cu ea fără motor, după aceea m-am gândit să-i pun motor. M-am gândit că, pe vreme caniculară, e mai dificil să pedalezi, pentru că transpiri… așa că i-am pus motor.

E o plăcere să mergi și pe 37-38 de grade, pentru că ai ventilația naturală făcută. Componentele sunt la mâna a doua, neavând suficienți bani să cumpăr elemente noi. Motorul este de 24 de volți, adică vreo 300 de lei la mâna a doua. Sistemul de comandă m-a costat 400 de lei. Cu partea electrică am rezolvat-o cu 1.000 de lei. Partea constructivă o aveam deja făcută.

Se poate rezolva la un preț convenabil… cu 1.000 de lei. Eu am executat-o pe asta într-un mic atelier din garsoniera mea, în balcon. E ușor de băgat în lift. Are 19 kilograme, pot s-o bag foarte ușor în lift. Oamenii ar trebui să înțeleagă că petrolul este aurul negru pentru energie, dar ar trebui să mai renunțăm puțin la confortul cu mașina și să ne gândim și la sănătatea pământului”, a declarat inginerul.

Două marșuri, un singur scop: aer curat pentru București

Peste 300 de oameni au participat sâmbătă, 13 iulie, la Marșul mașinilor eco, ediția a 2-a și Marșul Bicicletelor și trotinetelor, evenimente care promovează transportul prietenos cu mediul. Evenimentul a demarat în parcarea Bibliotecii Naționale a României, iar marile bulevarde din centrul Capitalei au fost împânzite de mașini electrice, dar și de sutele de participanți pe trotinete și biciclete, care au dat un mesaj puternic pentru aer curat în orașe.

Participanții au testat automobilele nepoluante sau mai puțin poluante: electrice, hibrid și CNG, iar mulți dintre ei le-au condus și prin oraș, în cadrul marșului. Impresiile celor care le-au condus au fost de tipul “Wow, vreau și eu !“. Fiind o campanie de informare și conștientizare, mulți participanți au cerut lămuriri despre mai multe aspecte legate de mașinile eletrice: costul acestora, numărul stațiilor de încărcare.

Directorul general al Direcției Proiecte al Administrației Fondului de Mediu, Andrei Iorgulescu, a spus, la rândul său, ca autoritățile locale sunt stimulate să contribuie la infrastructura necesară transportului cu mașini electrice, prin proiectele derulate de AFM: "Pentru stații de reîncarcare în municipii reședință de județ, sesiunea de depunere de proiecte a fost prelungită succesiv până în octombrie 2019. Până acum au depus dosare 25 de municipalități solicitând aproximativ 190 de stații cu vreo 470 puncte de reîncărcare echivalent. (…) Mai sunt 16 municipalități eligibile, inclusiv București, pe care le așteptăm să depună cereri de finanțare. Bugetul total este 92 milioane lei – aprox. 20 mil euro."

La eveniment a participat și Valentin Voicu, consilierul general în Primăria Capitalei, care a declarat că, printre inițiativele pe care le-a susținut în cadrul Consiliului General, se numără și instalarea a 30 de stații de încărcare pentru mașini electrice în parcările publice și “acordarea de vouchere în valoare de 10.000 de lei pentru cei care doresc să monteze stații de încărcare și, mai mult, obligativitatea tuturor instituțiilor publice locale, lanțurilor de magazine, clădirilor de birouri, ansamblurilor rezidențiale să-și instaleze stații de încărcare pentru mașinile electrice. “

Cresc vânzările de mașini electrice

Vânzările de mașini electrice cresc în ritm accelerat. De exemplu, reprezentanții Nissan, prezenți la eveniment, spun ca Noul Nisan LEAF a depășit vânzările de EV în Europa, în fiecare dintre cele 12 luni ale lui 2018, cu o unitate vândută la fiecare 10 minute pe bătrânul continent. La acest aspect contribuie și sprijinul venit din partea autorităților.

În acest sens, directorul general al Direcției Proiecte al AFM, Andrei Iorgulescu a anunțat și faptul că AFM a alocat încă 15 milioane de lei, începând din 15 iulie, pentru înscrierea persoanelor fizice în cadrul Programului Rabla PLUS (…). “În total, în 2019, au fost solicitate de către persoane fizice și juridice, aproximativ 1.000 de autovehicule electrice și suntem de abia la jumătatea programului“, a mai spus oficialul.