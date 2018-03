CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a pus mâna pe stenogramele din dosarul ”Prostituate de lux din cazinouri”. Este absolut incredibilă metoda prin care Vasile Balint, supranumit Sile Cămătaru, racola victimele. Mafiotul “culegea” tinerele de pe Facebook și le promitea că vor face parte din “familia prezidențială”. Vă prezentăm, în exclusivitate, detalii șocante din dosarul care i-a adus lui Vasile Balint o condamnare de trei ani și patru luni de închisoare.

Conform referatului întocmit de procurori, în perioada iunie-octombrie 2014, Vasile Balint, zis “Sile Cămătaru”, şi Panduru Adrian, zis “Limbă” au înlesnit şi determinat practicarea prostituţiei mai multor tinere dispuse să întreţină acte sexuale contra cost.

Activitatea infracţională se desfăşura în incinta cazinourilor de lux din Capitală. Anumite angajate de la departamentul de Relaţii Publice, împreună cu persoane din conducerea cazinourilor au pus în legătură prostituatele cu clienţii, în special de naţionalitate străină. Ca paravan era folosit un salon de masaj.

De asemenea, în perioada martie-noiembrie 2014, oamenii lui Sile Cămătaru ar fi adus prostituate la hoteluri. Dar şi în zona cazinourilor, pentru a atrage jucători. Grupul era implicat şi în fapte de cămătărie în cazinouri. Reţeaua de proxeneţi avea cataloage cu fetele care se prostituau. Din “album”, clienţii îşi alegeau fetele şi plăteau între 500 şi 1.000 de dolari pentru serviciile lor. Potrivit anchetatorilor, cataloagele erau prezentate de angajaţii hotelurilor de lux clienţilor care erau interesaţi de prostituate.

Vasile Balint şi alte persoane au primit condamnări cu executare în acest caz. Transcrierile interceptărilor sunt spumoase. Sile Cămătaru racola fete naive pe Facebook și le promitea marea cu sarea dacă vin în Bucureşti. Interlopul le transmitea chiar că vor intra în "familia prezidenţială" dacă vor ajunge în Capitală.

“La data de 09.08.2014, la ora 02:52:23, inculpatul Balint Vasile este contactat de martora T.I.V., din conversaţie rezultând că cei doi s-au întâlnit în acea noapte şi poartă următoarea discuţie:

Balint Vasile: Ce faci?

T.I.V.: Stau în pat, mă plictisesc!

Balint Vasile: Hai, că de luni îţi fac cunoştinţă cu BUCUREŞTIUL!”, este prima parte a discuţiei dintre Sile Cămătaru şi o fată.

Tânăra îi transmite interlopului că nu vrea să vină în Capitală de teama lui Adrian Panduru, zis "Limbă".

“T.I.V.: Şi ce crezi? Mi-a zis că dacă mă prinde prin Bucureşti mă demontează!

Balint Vasile: Păi, da, dar nu… el nu are puterea asta!

T.I.V: Păi nu are că…

Balint Vasile: Că tu acum faci parte din familia prezidenţială şi el… n-are forţa asta! Decât poate să îţi spună sărut-mâna! Ai înţeles?”, i-a transmis Sile Cămătaru uneia dintre fete.

Vasile Balint a înlesnit practicarea prostituţiei şi a obţinut foloase materiale de pe urma martorei T.I.V., pe care a adus-o în Bucureşti, spun anchetatorii. I-a oferit locuinţă, îmbrăcăminte şi protecţie. Totul rezultă din convorbirile telefonice interceptate în cauză, în baza mandatelor de supraveghere.

“Balint Vasile: Tu să te gândeşti bine până luni şi dacă vrei să jucăm împreună trebuie să ştiu de tine tot timpul şi să mă asculţi!

T.I.V.: OK!

Balint Vasile: Ai înţeles? Că dacă eu te las acolo şi mă trezesc că eşti la nuntă sau că nu îmi răspunzi …

T.I.V.: Da, ai dreptate! A fost o greşeală din partea mea că nu ţi-am zis!

Balint Vasile: Ai grijă ce faci şi fii pregătită să vii să ne apucăm de lucruri serioase!

TI.V.: Da, da, da! Stai liniştit! Luni ţi-am promis… Luni ţi-am promis şi vin! Da?", este una dintre discuţiile dintre Sile Cămătaru şi una dintre fetele care s-au prostituat în Capitală.

În continuare, vă prezentăm şi declaraţia martorei A.N.A., care povesteşte cum a intrat în contact cu Sile Cămătaru şi unde a avut loc prima întrevedere dintre ei.

“Cu privire la Balint Vasile, zis Sile, declar că l-am cunoscut pe Facebook în cursul lunii ianuarie a anului în curs, eu i-am trimis cerere de prietenie şi ulterior am vorbit pe chat, acesta spunându-mi că vrea să mă cunoască şi dacă am vreo prietenă să vin şi cu ea la Bucureşti. În acest sens în cursul lunii aprilie anul în curs, împreună cu Z.M. şi cu încă o persoană de sex feminin M. D., la acea vreme fiind tot minoră, am venit la Bucureşti cu taxiul şi ne-am întâlnit cu Sile şi cu Limbă la Byblov pe Bld. Decebal. La acest restaurant ne-am întâlnit cu cei doi care erau împreună cu vreo patru persoane de sex masculin”, a precizat A.N.A.

În continuare, fata a povestit cum ea şi prietenele ei au fost tratate regeşte într-un club de manele din Capitală de către Sile Cămătaru şi Limbă. Au băut ceva, după care au ajuns într-un hotel, unde mâna dreaptă a lui Vasile Balint le-a propus să mai rămână în Bucureşti.

“La acest restaurant am stat aproximativ 20 de minute în care am discutat diverse lucruri cum ar fi: Balint Vasile mă întreba de unde sunt cele două fete pe care le-am adus cu mine, cu ce anume se ocupă şi ce vârstă au. Menţionez că i-am spus că sunt majoră atât eu, cât şi M.D. Nu-mi amintesc dacă acelaşi lucru a făcut şi Z.M. Acestea fiind singurele discuţii purtate. De aici am plecat împreună cu Limbă şi cu cele două fete la Casa Manelelor. Aici am stat până la ora 02:00 noaptea unde am dansat, am consumat băuturi alcoolice şi nonalcoolice, masa fiind achitată de alte persoane. De aici, eu împreună cu Z.M. şi cu Limbă ne-am delasat la Byblov Hotel. Din câte cunosc era un hotel care îi aparţinea unui prieten de-al lui Sile.

"La hotelul Byblov am intrat într-o cameră împreună cu Z.M. şi cu Limbă, unde am discutat diverse, cum ar fi dacă vrem să rămânem în Bucureşti aproximnativ 2-3 zile fără a ne spune ce să facem, în acest interval de timp eu i-am spus că nu pot să mai rămân pentru că trebuie să ajung acasă. Limbă ne-a spus că trebuie să-şi ia maşina de la Sile de acasă şi apoi se întoarce la noi la hotel. Eu şi M.D. l-am aşteptat aproximativ 20 de minute, acesta şi-a închis şi telefonul. Între timp noi l-am sunat pe taximetrist, căruia i-am spus să se întoarcă înapoi şi să ne ia de la hotel. Astfel am plecat spre casă la Moreni", a povestit martora A.N.A.

De asemenea, cu privire la Balint Vasile şi Panduru Adrian, inculpata M. S. a declarat: “Arăt că am auzit că într-adevăr în cazino erau persoane de sex feminin care practicau prostituţia, acestea fiind aduse de Sile Cămătaru şi o persoană de sex masculin, pe care o ştiu sub porecla Limbă. Eu nu am avut nici un fel de contact verbal cu aceste persoane, nici direct sau indirect şi nici cu cei din jurul lor.

Mai mult, arăt că i-am spus patronului, I.M.T. că Sile Cămătaru prezintă un pericol pentru noi ca femei, cât şi pentru cazino. Acesta a luat la cunoştinţă, iar pentru o perioadă a avut black list în cazino, după care, după o perioadă de timp, de circa trei săptămâni, l-am văzut din nou în incinta cazinoului, cu femei şi diferiţi bărbaţi, pe care nu i-aş putea recunoaşte. Revin şi arăt că aceste femei, aflate în compania lui Sile şi Limbă, nu erau aceleaşi fete pe care eu le apelam telefonic, în baza pliantelor aflate în recepţie”.

Totodată, în cursul urmăririi penale, inculpata A.D.E. a arătat: ”Pe Panduru Adrian l-am văzut de multe ori în cazinou însoţit de diverse fete îmbrăcate sumar despre care ştiam că se prostituează. Acesta de regulă juca la slot. Dintre fetele care îl însoţeau pe Limbă mi le amintesc pe numitele A.M.C., zisă GRASA, G.F.şi B.M.M. Eu personal nu am intermediat vreo legătură între fetele aduse de Limbă şi clienţii cazinoului. Deoarece ştiam că este prieten cu SILE CĂMĂTARU şi că au preocupări cu proxenetismul.

Activitatea lui Limbă în cazinou, de a plasa prostituate clienţilor, devenise destul de evidentă. Motiv pentru care încerca să mascheze prezenţa prostituatelor în cazinou prin faptul că începuseră să vină îmbrăcate normal. Şi unele dintre ele jucau la slot. La un moment dat chiar am avut o discuţie între noi, PR-istele, şi am stabilit să păstrăm distanţa faţă de SILE CĂMĂTARU şi Limbă. Deoarece nu voiam să avem probleme cu legea sau cu ei pentru că erau cunoscuţi ca fiind oameni periculoşi. Din câte cunosc, tariful practicat de fetele care întreţineau raporturi sexuale era de 100 euro pentru o oră”.

Martora S.C.C a declarat că a observat faptul că Vasile Balint era însoţit de mai multe fete şi bănuia că acestea practică prostituţia. "Îl cunosc atât pe Sile Camataru cât şi pe Limbă pentru că veneau în cazinou, însă nu ştiu dacă aceştia aveau fete cărora să le coordoneze activitatea de prostituţie în acest cazinou. Au fost situaţii în care Sile Cămătaru era însoţit de mai multe fete în cazinou. Am bănuit ca acestea sunt prezente pentru a racola clienţi din interior. Pentru a întreţine relaţii sexuale în schimbul unor sume de bani", a precizat martora.

Angajată a Casinoului Marriott, martora B.A. a declarat: ”Cunosc că, în zona slot a casinoului, se aflau mai multe fete care păreau că sunt prostituate şi stăteau în prezenţa unui individ, cunoscut sub numele de Limbă. Eu nu cunosc detalii despre activitatea lui Limbă, deoarece eu eram în trecere prin zona slot, eu desfăşurândumi serviciul în zona line game. Despre Balint Vasile declar că l-am văzut în casino vorbind cu Limbă şi prostituatele acestuia. Iar alte detalii nu cunosc”.

Ce bunuri i-au fost confiscate lui Sile Cămătaru

În urma sentinţei, Vasile Balint a rămas şi fără mai multe… bunuri. Instanţa a decis să-l lase pe temutul interlop fără o parte din obiecte. "Dispune confiscarea specială de la inculpatul BALINT VASILE a unui dispozitiv electroşoc model TWL10, carcasă din material plastic de culoare neagră. Dispune confiscarea specială de la inculpatul BALINT VASILE a 93 (nouăzeci şi trei) de prezervative inscripţionate «London»", se arată în decizia magistraţilor.

Vasile Balint s-a ales, totuşi, cu ceva. Chiar dacă a fost condamnat, a primit înapoi anumite lucruri de care s-a folosit în perioada când plasa prostituate în cazinouri. “Dispune restituirea inculpatului BALINT VASILE a următoarelor bunuri: un costum de damă de culoare roz şi alb format din rochie de culoare roz cu alb şi o bonetă de culoare alb pe care este ataşată o cruce, un tichet cu inscripţia OTP Sk1781- CH-SK648 – 0117 SK 603370, un tichet pe numele Voica Anamaria nr. *********1431, agendă de culoare albastră cu inscripţia Servus, agendă de culoare albastră inscripţionată Phone & Address, 13 (treisprezece) fotografii reprezentând diferite persoane, o hârtie pe care sunt scrise mai multe numere de telefon”, a fost decizia instanţei.