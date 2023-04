Silvana Rîciu, dezvăluiri despre viața de familie. Ce spune despre soțul său: „Nu prea mai stă pe acasă”

Silvana Rîciu a luat prin surprindere showbiz-ul românesc, după ce a anunțat că se căsătorește din nou. După ce a dat naștere celui de-al treilea copil, îndrăgita interpretă de muzică populară susține că tot timpul și-l dedică vieții de familie, soțul său fiind mai mult plecat. Iată ce spune despre încă un copil în familia sa.

Silvana Rîciu, una dintre cele mai îndrăgite și apreciate cântărețe de muzică populară din România, și-a găsit fericirea în brațele lui Nicușor Ioniță, cel pe care l-a cunoscut prin prisma carierei sale.

Cântăreața, în vârstă de 42 de ani, s-a căsătorit în 2019 cu colegul său de breaslă, care este mai tânăr cu 6 ani decât ea, iar la un an de la nuntă a adus pe lume cel de-al treilea copil, Anastasia Maria.

În afară de acesta, Silvana Rîciu mai are doi copii din prima căsătorie, Andrada, care are 14 ani, și Luca, în vârstă de 12 ani.

Silvana Rîciu, despre viața de familie: „Totul a rămas pe capul meu”

Deși viața de familie îi ocupă tot timpul, artista a dezvăluit că a preluat singură de tot ceea ce înseamnă creșterea copiilor și responsabilități casnice, asta pentru că soțul său este mai mult plecat la evenimentele la care este invitat să cânte.

„Soțul meu?! Nu prea mai stă pe acasă. El este plecat tot timpul. Are și o școală de muzică, are și o emisiune de folclor, se ocupă și de părinții lui, de mama lui. Așa că, totul a rămas pe capul meu. Tot ce ține de copii, de casă, îmi revine mie, ca mamă”, a declarat Silvana Rîciu pentru Click.

Cât despre venirea unui nou copil în viața lor, Silvana Rîciu susține că îi este greu cu trei copii, așa că nu se mai gândește deocamdată la încă unul.

„Eu îmi doresc toți copiiisă fie realizați. Am copii care învață bine, sunt asculători și care sunt pe placul oricărei mame. Orice mamă și-ar dori să fie împlinită. Dar, e tare greu cu trei copii, pentru că e o normă întreagă. Nu ai timp de tine absolut deloc”, a mai spus artista, pentru sursa citată.

