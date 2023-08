Silvia Dumitrescu, interviu de colecție pentru CANCAN:RO: ce o obligau comuniștii să facă, ce artistă a dezamăgit-o, pentru ce se pregătește acum, de ce vrea să meargă desculță prin iarbă și… ”Acolo mă dădeam în stambă!”

Silvia Dumitrescu a fost tot timpul o artistă non-conformistă și a plâns cu lacrimi de crocodil când era obligată să se îmbrace altfel decât își dorea, în perioada comunistă. Ea a dezvăluit acest lucru într-un interviu de colecție, pentru CANCAN.RO. Până să devină vedetă, aceasta a primit primul său autograf de la Margareta Pâslaru, o artistă în vogă la acea vreme, de care a fost însă dezamăgită atunci când a cunoscut-o.

Dat fiind stilul său aparte, Silvia Dumitrescu nu ne-a ascuns faptul că și acum este recunoscută și oprită pe stradă. Artista ne-a mai dezvăluit, printre altele, că-și dorește să aibă și la bătrânețe energia Marinei Voica, artista pe care o admiră și al cărei exemplu vrea să-l urmeze. În prezent, din cauza unor probleme de sănătate, ea nu mai are voie să facă sport, dar în viitorul apropiat intenționează să meargă cât mai mult pe jos, pe un traseu pe care și-l va face, prin iarba și pământul moale din Herăstrău.

„Cei care mă recunosc fredonează în spatele meu Dansul, dansul, e firesc la vârsta mea”

CANCAN.RO: Ce mai faceți? Aveți o vară fierbinte, din toate punctele de vedere?

Silvia Dumitrescu: Tocmai ce am venit din Vamă. Azi plec spre Târgu Ocna. Anul acesta voi avea o apariție la Mamaia, va fi ediție aniversară, se sărbătoresc 60 de ani de la apariția festivalului. Voi susține un recital pe 27 august.

Îmi doresc foarte mult să iasă bine pentru că voi cânta cu Orchestra simfonică din București condusă de Daniel Jinga. S-a hotărât târziu ce orchestră va acompania, pentru că a depins de cine a câștigat licitația. Așa m-au chemat și pe mine.

În decursul anilor am fost cu trei piese la secțiunea Șlagăre. Am mai avut și vreo trei recitaluri la Mamaia. Am avut multe apariții în festival, dar la creație nu am luat niciodată premiu. În schimb, piesele mele au ajuns șlagăre.

Piesele care nu plăceau juriului, erau difuzate la radio, iar în felul acesta publicul a hotărât că-i place aceste piese.

CANCAN.RO: Piesele dumneavoastră se mai cântă și astăzi…

Silvia Dumitrescu: După atâția ani, chiar dacă nu am mai fost difuzată decât întâmplător sau din ce în ce mai rar, piesele mele sunt cunoscute în continuare. Drept dovadă, și acum când merg pe stradă, cei care mă recunosc fredonează în spatele meu „Dansul, dansul, e firesc la vârsta mea”. Și mă bucur atât de mult.

„Au avut tunsorile mele, culorile mele, îmbrăcămintea mea”

CANCAN.RO: Vă mai recunoaște lumea?

Silvia Dumitrescu: Dacă mă duc undeva și încep să vorbesc, toată lumea întoarce capul, pentru că-mi recunosc vocea. Eu dacă nu mă simt în apele mele, de multe ori mă îmbrac și ies pe stradă. Și doar atâta îmi trebuie, să-mi zâmbească doi-trei oameni care mă recunosc și-mi revin imediat. M-am întâlnit cu multe doamne, care erau fane înfocate. Și acum îmi zic, vai, eu toată viața m-am tuns ca dumneavoastră. Au avut tunsorile mele, culorile mele, îmbrăcămintea mea. Sunt puțini artiști care aveau o îmbrăcăminte mai specială, mai nonconformistă. Și în general, oamenii veseli se îmbracă foarte colorat.

„Mă bufnea plânsul”

CANCAN.RO: Ați avut cumva probleme, în epoca comunistă, din cauza acestei vestimentații mai nonconformiste?

Silvia Dumitrescu: Nu mă lăsau să apar îmbrăcată cum voiam eu. Era obligatoriu să am fusta până la genunchi. Eu când mă vedeam îmbrăcată, când mă duceam la cabinieră, un loc de costume al televiziunii, mă bufnea plânsul. De câte ori mergeam la vreo filmare, toți redactorii, producătorii, regizorii, erau disperați că le era frică să nu-i dea afară din televiziune. Mă schimbau de câte opt-zece ori. Câteodată mai scăpam eu ceva așa, ce nu era voie. Bine, nu aveam voie nici să mă mișc. Râdeau de mine că mă puneau să repet. Era un show total. Iar când dădeau drumul la filmarea reală, stăteam înțepenită, abia dacă mă mișcam. Eram caraghioasă, parcă cineva mă ținea într-o menghină.

CANCAN.RO: Din acest motiv, ați avut probleme și în ceea ce privește deplasările peste hotare?

Silvia Dumitrescu: Nu, nu. Eu prima dată am ieșit afară cu o trupă,l am fost în RDG și am cântat cu Petre Răduță. Am ajuns în Berlinul de Vest, prin niște șmecherii de-ale lor, pentyru că nu era voie. Asta în 85. Am ieșit și cu trupa lui Patrichi, am fost în Turcia, în Antalya.

CANCAN.RO: Vi se impuneau niște limite și peste hotare?

Silvia Dumitrescu: Nu, acolo ne puteam da în stambă. Dar și când afveam turneele prin țară, eu loe-am început prin 87, pe scena din România era nebunie. Prinele piese erau sacrificate pentru că lumea se uita la cum eram îmbrăcată, cu creastă, cu lanțuri, cu piele. Acolo chiar ne îmbrăcam cum voiam. Cu mini, cu ghetuțe cu tocuri.

Are interzis să mai poarte tocuri

CANCAN.RO: Acum tot acel stil din tinerețe îl aveți?

Silvia Dumitrescu: Tot tinerește mă îmbrac, dar nu mai port tocuri. Nu mai am voie din cauza coloanei. Oricum nu prea mergeam pe tocuri, ci preferam încălțămintea mai sport. Acum am acumulat niște kilograme, dar mă simt bine în pielea mea. Voi face 64 de ani…

CANCAN.RO: Vă doriți ceva anume la această vârstă?

Silvia Dumitrescu: La anul aș vrea să fac un spectacol aniversar, să sărbătoresc 40 de ani de la apariția mea la Mamaia. Eu vreau spectacolul meu, la Sala Palatului, dar e foarte scump, poate se găsesc niște sponsori. Fără bani nu prea poți face mare lucru. Costurile sunt foarte mari, sala e foarte scumpă, sunetul, luminile, decorul costă enorm. Dacă mai vrei și orchestră, sari mult cu costurile. Dar în primul rând îmi doresc să fiu sanătoasă.

„Singurul sport pe care am voie să-l fac e înotul”

CANCAN.RO: Cu sănătatea cum stați?

Silvia Dumitrescu: Nu prea mai pot să fac efort fizic. Nu mai am voie nici cu bicicleta, tot din cauza coloanei. Vara asta am fost la mare și am înotat mult. Singurul sport pe care am voie să-l fac e înotul. Și mersul pe jos cu niște încălțări mai speciale, să nu simt șocul. Mi-ar plăcea să calc pe iarbă sau pe pământ moale, nu pe asfalt. Voi încerca să-mi fac un traseu prin Herăstrău.

CANCAN.RO: Ați fost sau veți pleca în vreo vacanță?

Silvia Dumitrescu:Mai mergem la mare o săptămână, în septembrie. Am fost deja trei săptămâni la Vama Veche. Am stat la soare. Îmi place cum arată corpul meu bronzat. Dar nu stau mult, ci cât să nu mă ard.

CANCAN.RO: Țineți un anume regim alimentar?

Silvia Dumitrescu: Când ești în vacanță cu prietenii, nu poți face mofturi. Avem un program comun și eu dacă am orele mele fixe, stau și mă uit la ei. Așa că am mai scăpat. Eu mă simt bine așa cum sunt acum. La o anumită vârstă, nu prea mai e posibil să ai un anume număr de kilograme. Pielea își pierde elasticitatea, se lasă. Sunt ok așa, îmi accept vârsta. Doar că parcă obosesc mai repede ca altădată. Dar în sufletul meu am rămas tot tinerică și veselă.

„Când am cunoscut-o personal, nu am mai fost atât de încântată”

CANCAN.RO: Tot timpul sunteți așa veselă, pe scenă?

Silvia Dumitrescu: Pe scenă mă înveselesc imediat. Păi dacă vreau să-mi treacă toate și să nu mai am nimic, mă sui pe scenă. În câteva secunde, sunt ca nouă. E transpunerea asta pe care o ai, se întâmplă un miracol acolo. Toți cei care sunt artiști adevărați simt chestia asta. Brusc se dau niște ani înapoi.

CANCAN.RO: Cât timp vă doriți să rămâneți pe scenă?

Silvia Dumitrescu: Eu o admir foarte multe pe Marina Voica. Și acum mai cântă. Acum vrei doi-trei ani am fost împreună pe scenă și a avut un succes teribil. Până la scenă am dus-o pe braț pentru că abia putea să meargă, și-n clipa în care i-am dat drumul la mână, eu eram speriată să nu amețească. Iar ea deodată a încveut să facă niște figuri, are ea un stil așa de a se mișca. Am rămas cu gura căscată când am văzut cum începe să danseze. E un muracol, un exemplu pentru noi toți. Îmi place de ea că e prietenoasă, nu are răutați. E un om cu un suflet atâ de mare.

Primul meu autograf îl am de la Margareta Pâslaru. Ele sunt cam de-o seamă. Pe Margareta, când am cunoscut-o personal, nu am mai fost atât de încântată. În schimb de Marina m-am îndrăgostit efectiv. Margareta e mai rece.

„Mai bine să dea la o facultate în afara țării”

CANCAN.RO: Fiul dvs vă calcă pe urme…

Silvia Dumitrescu: A împlinit 30 de ani…Peste zece zile vine în România, sunt foarte bucuroasă să ne vedem. Umblă peste tot. Mai bine să dea la o facultate în afara țării.Acum vine din Italia, a avut contracte. El și-a ales muzica cea mai grea, cântă numai muzică clasică.

CANCAN.RO: Dumneavoastră l-ați îndreptat spre pian?

Silvia Dumitrescu: Normal. Și eu, și mama mea am făcut pian. Și eu am urmat Liceul de muzică, și el la fel. Eu acum sunt și profesoară. În ultima vreme nu am mai avut așa de multe concerte, așa că îmi pare bine că pot întinde o mână de ajutor viitorilor artiști. Avem foarte multe talente, dar din păcate, vedeți ce se difuzează și ce se întâmplă în jurul nostru. Eu nici nu știu ce să le recomand părinților.

