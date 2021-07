În mare formă la 61 de ani, Silvia Dumitrescu face plajă în Vama Veche!

Vama Veche este stațiunea pe care Silvia Dumitrescu și soțul ei, Florin Ochescu, o ”calcă” de ani buni. Le-a intrat în suflet, așa că vacanțele lor într-acolo se duc. Anul acesta, cum era de așteptat, cei doi s-au retras la malul mării, într-un nou concediu pe care îl trec la capitolul ”de vis”. La 61 de ani, cântăreața este într-o formă de zile mari și petrece mai ceva decât puștanii. CANCAN.RO are argumentele, imaginile cu Silvia care sfidează trecerea anilor.

Silvia Dumitrescu a așteptat cu sufletul la gură zilele în care va călca, din nou, plaja de la Vama Veche, stațiune de care s-a îndrăgostit iremediabil. Ajunsă acolo, alături de Florin, Silvia s-a simțit ca peștele-n apă. Cei doi s-au dezechipat rapid și au ocupat șezlongurile, trase sub umbreluță. Au făcut baie în apa caldă a mării, au avut grijă unul de celălalt, scuturându-se de nisip…

S-au bucurat de „paradisul” din Vamă

S-au întins la soare, dar a venit și vremea prânzului, așa că au făcut câțiva pași până la locul de servire. Au mâncat, au băut câte un cocktail, apoi au revenit la pe plaja care le-a făcut, mereu, cu ochiul. Din când în când, Silvia Dumitrescu și-a așezat prosopul pe șezlong, pentru că desele plecări spre apă l-au ”șifonat”. De la capăt o iau, cei doi, în fiecare zi, în paradisul lor de la Vama Veche.

Rețeta magică a Silviei Dumitrescu: a slăbit 15 kilograme!

Silvia Dumitrescu începea dieta și se apuca de sport. Avea de gând să dea jos surplusul de greutate. A reușit. În doar cinci luni, scăpa de 15 kilograme. Mâncat la ore fixe, ”adio” dulciuri.

„Am avut nevoie de ambiție multă și de dorința de a arăta mai bine. Kilogramele în plus pe care le duci cu tine se simt și pe inimă și pe organe. Toate au pornit de la un colesterol mare și am zis că pot să renunț la dulciulețe și atunci am început și cu mese la anumite ore, după ora 7 seara nu mai mănânc.

Greutatea o duci cu tine și mă săturasem. Am început să renunț la dulciuri, dar mai mâncam o bucățică mică de ciocolată amăruie, însă am avut restricții pe care mi le-am impus și de la medic, pentru colesterol și am început să scot mai multe lucruri, mai ales pâine, frișcă, smântână, brânză. Mănânc iaurturi.

Dimineața, la ora 10:00, micul-dejun, la 12:00 prânzul și la 18:00 masa de seara, e strict. Mănânc și paste câteodată, dar nu mă omor. Mănânc pește dacă mi-e poftă, salata îmi place mult. Salata de roșii cu puțină verdeață. Sunt lucruri obișnuite, am ținut un regim care mi s-a potrivit. M-am abținut de la lucrurile care îmi plac”, dezvăluia Silvia Dumitrescu.

