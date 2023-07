Silviu Biriș, actorul român care a renunțat la călugărie, și-a făcut iubită. „Sunt foarte îndrăgostit”

Silviu Biriș iubește din nou, la 7 ani de la divorț. În ultimii ani, viața actorului s-a transformat total, însă mai are foarte multe de demonstrat atunci când vine vorba despre cariera sa. Deși a încercat să fie tot timpul discret atunci când a venit vorba despre intimitatea sa, recent, în cadrul unui interviu nu a ezitat să spună că este îndrăgostit și fericit, din nou.

Silviu Biriș și Irina Cornișteanu au divorțat în anul 2016. Vestea despărțirii i-a șocat pe mulți, mai ales că nimic nu prevestea ce avea să se întâmple. Cei doi nu au dat vreodată de înțeles că ar avea probleme în cuplu.

După divorț, actorul Silviu Biriș a fost la un pas să se călugărească și să renunțe la actorie, însă a fost oprit de un coleg de breaslă. Actorul a suferit enorm, iar în acea perioadă grea, și-a găsit refugiul în credință și rugăciune.

„Am ajuns să fac teologie în urma unui accident. A fost un accident, un moment care a trecut, mulțumesc lui Dumnezeu, un moment pe care l-am considerat o înfrângere, dar nu a fost așa. Nu era un moment de viață și moarte, poate moarte sufletească. Poți să fii într-o relație, dacă tot ați întrebat, otrăvită, dacă tot zic unii, poți să-ți pierzi sufletul. (…) Cred că cel mai mare dar pe care l-am primit de câțiva ani încoace a fost chemarea lui Dumnezeu. (…)

Ca mulți alții, am făcut greșeli mari în viață. Au fost momente când am simțit că sunt la pământ, am simțit nevoia de a fi mângâiat, să fiu iubit, cred că atunci am început să mă apropii de biserică”, a declarat acesta.

Ce spune Silviu Biriș despre actuala sa relație

Îndrăgitul actor a decis să lase trecutul în spate, iar acum se bucură de viață alături de o altă femeie. Deși nu i-a fost deloc ușor să treacă peste toate problemele, în prezent recunoaște că este fericit.

Mai mult, la un moment dat, Silviu a declarat că nu ar spune nu unei noi căsătorii.

„În această perioadă a vieții, în timpul liber mă îndrăgostesc. Mai mult nu comentez. Sunt foarte îndrăgostit, iubesc foarte mult o fată și suntem împliniți. Suntem într-o acceptare unul față de celălalt. Toate la momentul potrivit. E proaspăt, dar este și ceva foarte serios și ne dorim să păstrăm, deocamdată, discreția și anonimatul. Mai ales că nu îmi permit acest lucru, nu i-aș face ei bine”, a declarat Silviu Biriș în cadrul unui interviu pentru viva.ro.