Silviu Biriș, actor consacrat al TNB, a avut parte de-o viață ca-n telenovelă. Atras de biserică , a urmat odată cu divorțul Facultatea de Teologie și a vrut să se călugărească. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, acesta a mărturisit care a fost motivul pentru care a renunțat la acest gând, dar și cum l-a convins Radu Beligan să nu se stabilească în altă țară.

Silviu Biriș a fost la un pas de a călugări, odată ce li-a descoperit vocația pentr biserică. A renunțat în urma sfaturilor primite, iar în prezent activează ca actor al Teatrului Național. Acesta ne-a spus, printre altele, că atunci când nu va mai fi nevoie de el, pe scenă, ia în calcul să profeseze ca și preot. Chiar dacă a divorțat, după o căsnicie ce a durat zece ani, actorul crede în instituția căsătoriei, dar în cea bazată pe respect și fără vicleșuguri.

Încă un semestru de Master la… Teologie

CANCAN.RO: Sunteți absolvent de Teologie, dar și actor…Cum se împacă ambele?

Silviu Biriș: Am terminat teologia, mai am un semestru de master. Dar activez ca actor la teatru la TNB, prima mea dragoste.

În celălalt domeniu, încă nu profesez. Sunt niște canoane pe care trebuie să le respectăm, ca și absolvent de Teologie. Deocamdată rămân la nivelul de participant la slujbele bisericii, în măsura în care timpul îmi permite.

CANCAN.RO: Ați luat în calcul să profesați ca și preot?

Silviu Biriș: Atâta timp cât e un lucru vocațional, dedicat semenilor, și mă refer la acest altruism, atunci când în teatru nu va mai fi nevoie de mine, mă voi dedica acestui aspect.

„Îi sfătuiesc să-și ducă crucea aici”

CANCAN.RO: Vă mai bate gândul să vă călugăriți?

Silviu Biriș: În acest moment, așa cum mă știu pe mine și ascultând și alte sfaturi, de la oameni mai înțelepți, ar trebui totuși să trăim în lume. Să-i bucurăm pe ceilalți, să-i iubim. Avem și aici oameni de ajutat, de mângâiat.

CANCAN.RO: De ce ați renunțat?

Silviu Biriș: A fost un gând de a mă călugări, dar îi sfătuiesc pe cei care-l au să nu renunțe, să-și ducă crucea aici. Aici e fierbinte și arde și e nevoie de noi. Mai sunt multe lucruri de făcut. Acel gând nu a venit la divorț ci ulterior, după ce am absolvit Facultatea de Teologie. Mi-a plăcut foarte mult. M-am simți foarte ocrotit și menajat, pentru prima oară înțeles. Și iubit. Iar această parte de spiritualitate a venit într-un moment potrivit. Și atunci mi-am zis că ar fi bine. Dar apoi mi-am dat seama că ar fi bine să stau într-o liniște cum se poate și să mă duc la biserică în acele momente în care vreau să aprofundez această comuniune cu divinitatea.

CANCAN.RO: Cât de mult v-a ajutat comunicarea cu biserica, după divorț?

Silviu Biriș: Nu m-am simțit singur datorită bisericii. Îndrăznesc să spun că m-a mai disciplinat. Fiecare ne știm mai bine bubele noastre și e bine să le vindecăm, mai întâi.

Învățăminte despre cum poți „să reîncălzești o ciorbă”

CANCAN.RO: Jucați și acum, împreună cu Corina Dănilă, la ani de zile de la acele scene fierbinți dintr-o altă producție…

Silviu Biriș: Da, așa e. În „Căsnicie eșuată” sunt învățăminte despre cum poți să reîncălzești o ciorbă. De multe ori noi fugim de trecut și nu reparăm. Fiecare om e unic, nu suntem bunuri de consum.

CANCAN.RO: Ați fost îndrăgostit de Corina Dănilă… Dar, nu a fost să fie!

Silviu Biriș: Cine nu a fost îndrăgostit de Corina. Am trecut prin foarte, foarte multe. Turneele de zeci de zile…Corina e un om de drum lung. Ne e foarte bine așa. La un moment dat, fiecare eram singuri. Dar suntem doi oameni destul de înțelepți să înțelegem că o prietenie frumoas așa trebuie să rămână.

CANCAN.RO: Mai credeți în instituția căsătoriei?

Silviu Biriș: Cred în acea căsătorie pe care nu o facem cu vicleșug, pentru că fiecare vicleșug va ieși la suprafață. Eu am trecut prin așa ceva, dar eram foarte tineri.

Radu Beligan l-a convins să nu se stabilească în altă țară

CANCAN.RO: În ce țară v-a plăcut în mod deosebit?

Silviu Biriș: Am avut o trăire deosebită în Israel. Iubesc poporul de acolo. Am avut și fascinația Americii, dar în același timp mi-a plăcut și tihna de la noi. Când treci de Ungaria, ai senzația că ar curge lapte și miere…

CANCAN.RO: V-a bătut gândul să vă stabiliți în altă țară?

Silviu Biriș: Am avut gândul de a mă stabili în altă țară. Am crezut că pot fugi de greu. Meșterul Radu Beligan m-a oprit, știa gândul meu. Și mi-a zis – „Pământul acesta este Terra Mirabilis. La vârsta mea am înțeles că aparținem acestui lut.

