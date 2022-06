Silviu Prigoană, declarații despre moartea primei soții: „Astăzi am fi reuşit să o salvăm”

Silviu Prigoană s-a aflat în atenția tuturor de-a lungul anilor din cauza scandalului pe care l-a avut cu Adriana Bahmuțeanu. Acum, însă, omul de afaceri este pregătit să iasă din nou în față și să vorbească despre cea mai mare durere a sa.

Silviu Prigoană a avut o mulțime de relații de-a lungul timpului, însă numai o femeie a reușit să îi pătrundă în suflet și să îi rămână acolo până în ziua de azi. Este vorba de prima lui soție și mama celor doi fii ai săi, Silvius și Honorius.

Silviu Prigoană vorbește despre moartea femeii pe care a iubit-o cu adevărat

Omul de afaceri a povestit în nenumărate rânduri că situația financiară a familiei sale a fost una modestă, așa că a fost nevoit să lucreze din greu pentru a se putea întreține. După ce s-a angajat într-o fabrică, Silviu Prigoană a suferit un accident grav care l-a lăsat fără un picior. Totuși, bărbatul este de părere că a fost un dar de la Dumnezeu, deoarece așa a putut să intre în domeniul politic și să își pună pe picioare propriile afaceri.

După ce și-a pierdut piciorul, Silviu Prigoană a mai primit o lovitură care l-a devastat complet. Soția sa a încetat din viață din cauza unei boli, care, pe vremea aceea, nu avea niciun remediu. Omul de afaceri rememorează cu durere momentele groaznice prin care a trecut alături de fiii săi și este de părere că dacă medicina ar fi fost la fel de avansată precum în zilele noastre, soția lui ar mai fi încă în viață.

„Prima mea soție a murit în 1994, când Honorius și Silvius erau mici. A avut o boală cumplită și în doar șase luni a plecat dintre noi. Am luptat mult atunci, dar n-am avut ce să fac. Partea de transplantologie atunci era în pionierat – nu se făcea așa ceva pe scară largă. Astăzi am fi reușit să o salvăm. Atunci nu am reușit să facem nimic”, a declarat în urmă cu mai mulți ani Silviu Prigoană pentru revista Tango