Simona a dezvăluit secretul finalei cu Serena: „De aceea am făcut acest meci perfect!”

Simona Halep a dezvăluit secretul reușitei din finala de la Wimbledon cu Serena Williams, scor 6-2, 6-2.

Cu toate că pleca cu șansa a doua în fața americancei de 37 de ani și numărul 10 WTA., Simona Halep a avut o evoluție de excepție etalând cel mai bun tenis pe care l-a jucat vreodată, Serena neavând replică în fața Simonei!

„M-am gândit la meci, dar nu m-am gândit deloc împotriva cui joc. Întotdeauna am fost intimidată când am întâlnit-o. Este un model pentru toată lumea. M-am concentrat pe jocul meu și pe faptul că joc o finală de Grand Slam. De aceea am reușit să joc atât de bine și să fiu relaxată. Am fost pozitivă și am avut încredere. În dimineața jocului mi-am făcut planul de joc pentru acest meci. Am știut exact ce trebuie să fac să nu îi dau timp să își facă jocul ei. Am jucat de multe ori împotriva ei. Știam cum vine mingea și ce nu îi place. Am jucat ca la Singapore, am avut acea imagine în cap. Emoțiile au fost pozitive de această dată. Am simțit acea durere în stomac, dar am încercat să nu transform în nimic negativ. La încălzire m-am simțit bine. Întotdeauna joc bine când am emoții și niciodată nu lupt împotriva lor. Am încercat să le folosesc în favoarea mea. De aceea am făcut acest meci perfect”, a declarat Simona Halep.

De remarcat că pe tot parcursul turneului de la Wimbledon, singura adversară care a reușit să-i smulgă un set Simonei Halep a fost compatrioata noastră Mihaela Buzărnescu.

Pentru Simona Halep acesta este al doilea titlu într-un turneu de Grand Slam după cel cucerit anul trecut la Roland Garros!

Traseul Simonei Halep de la Wimbledon

Turul 1: Halep – Sasnovich 6-4, 7-5

Turul 2: Halep – Buzărnescu 6-3, 4-6, 6-2

Turul 3: Halep – Azarenka 6-3, 6-1

Optimi: Halep – Gauff 6-3, 6-3

Sferturi: Halep – Zhang 7-6, 6-1

Semifinale: Halep – Svitolina 6-1, 6-3

Finală: Halep – Williams 6-2, 6-2