Simona de la MPFM, mămică pentru a doua oară! Tânără a dezvăluit sexul bebelușului

Simona de la MPFM este în culmea fericirii. Aceasta va deveni mămică pentru a doua oară și așteaptă cu nerăbdare momentul în care își va strânge bebelușul în brațe. Tânăra este însărcinată în șase luni, iar noul membru al familiei o să vină pe lume în primăvara acestui an. Până atunci, Simona și partenerul său fac toate pregătirile necesare, iar acum au anunțat sexul bebelușului.

Simona este în al nouălea cer, în curând familia sa se va mări cu încă un membru și toată lumea îl așteaptă cu brațele deschise. Inițial, Simona a crezut că o să fie tot mămică de fetiță. Însă, acum lucrurile s-au schimbat și este sigur că fosta concurentă MPFM o să fie mămică de băiețel. Vestea a bucurat-o pe viitoarea mămică, dar mai ales pe tătic care de mult își dorește un fiu.

„Sunt bine, am aflat că vom avea băiețel, deci vom avea pereche. La început ni s-a zis că e fetiță, dar după s-a transformat. Sunt bine, dar obosesc repede, că na, am acumulat niște kilograme în plus. Deocamdată suntem bine, la prima sarcină am avut câteva probleme și atunci recomandarea medicului a fost să stau mai mult în pat. Sunt în luna a șasea, greul de acum începe, ca să zic așa”, a declarat Simona, potrivit spynews.ro.

Simona de la MPFM, o graviduță norocoasă

Simona se numără printre graviduțele foarte norocoase. Până acum, aceasta nu s-a confruntat cu stările de rău specifice și nu a întâmpinat prea mari probleme. La el a fost și la prima sarcină și se pare că și de această dată este la fel de norocoasă. Simona va naște în primăvara acestui an și va apela la o operație de cezariană.

„Nu am avut treaba cu grețuri, cu rău, n-am avut nimic, nici la prima sarcină, nici la a doua, de asta și credeam că voi avea iar fetiță, că se zice că la fete nu îți e rău. Avem un nume, dar momentan e provizoriu, așteptăm și nașii să se hotărască. Soțul meu e foarte fericit, el își dorea băiat, el și la prima sarcină și-a dorit băiat, dar acum n-ar da-o pe fată pentru 10 băieți, acum când a auzit că are băiat e bucuros că are pereche.

Nu ne-am plănuit neapărat, dar ne-am dorit să mai avem un copil ca să nu rămână fetița singură, că na, avem noi o mentalitate mai învechită și ne-am dorit, nu ne așteptam să fie atât de curând, dar dacă Dumnezeu așa a vrut, noi ne bucurăm. Vom face față, o am pe soacra mea care mă poate ajuta, mama, surorile, dar nici la primul copil nu am avut nevoie de ajutor”, a mai spus Simona.

