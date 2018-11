Simona Gherghe a făcut anunțul: când vine pe lume al doilea copil!

Simona Gherghe a vorbit despre un al doilea copil cu Răzvan, soțul ei, dar vedeta de la Acces Direct nu se grăbește în acest sens. Prezentatoarea a explicat și cum a reușit să-și recapete silueta, după naștere.

„Mănânc foarte mult, dar am noroc cu Ana, fetița mea, care a descoperit alergatul și de când a descoperit alergatul, nu se mai oprește. Este argint viu, trebuie să fim cu ochii în o mie de direcții după ea”, a povestit Simona. Despre al doilea copil? „Stai să-mi revin. A făcut pe 23 septembrie un an și patru luni… stai să-mi revin. A fost foarte greu anul acesta. Este minunat, este cea mai frumoasă chestie care ni se putea întâmpla în viața asta, dar pe lângă faptul că este atât de frumos, e și foarte greu și resimt anul ăsta și o mai amânăm un pic”, a spus vedeta, pentru Libertatea.ro. (CITEȘTE ȘI: SIMONA GHERGHE ȘI SOȚUL EI, RĂZVAN SĂNDULESCU, WEEKEND DE NEUITAT: ”SIMONA, VREI SĂ NE FACI O SURPRIZĂ?”)

A spus și ce greșeli nu va repeat, atunci când va apărea bebelușul.

„Acum sunt OK, am prins experiență, dar în primele luni a fost foarte obositor, pentru că nu prea aveam încredere în nimeni, adică trebuia să fiu eu non-stop cu Ana și ea nu dormea noaptea că trebuia să o hrănesc, s-o schimb, o și alăptam, pentru că am alăptat-o patru luni și nu dormeam nici ziua, când dormea ea, pentru că trebuia eu să fiu tot timpul cu ochii pe ea… Asta m-a epuizat și dacă ar fi să repet experiența, nu aș mai face greșeala asta. În primul rând, aș avea încredere în mama mea, care e cu noi de când s-a născut Ana și este cea mai de încredere persoană pe care puteam să o avem lângă noi’, a mărturisit Simona Gherghe. (CITEȘTE ȘI: PE EL L-A PĂRĂSIT SIMONA GHERGHE ÎNAINTEA NUNȚII! CU CE SE SE OCUPĂ OCTAVIAN)

”Mi se pare mai simplu acum, de când a învățat să meargă. Toată lumea m-a speriat că nu o să mai avem liniște când o să înceapă să meargă. Nu e așa. E mai bine. În primul rând, are și ea independență, are și ea libertate și altfel trăiește toate lucrurile astea și trebuie să-i dăm încredere în ea. Am început să ne înțelegem cu ea, adică dacă-i spun ceva, înțelege, în curând o să și vorbească”, a continuat Simona.