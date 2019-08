Simona Gherghe a plecat de la „Acces Direct”?! Anunțul neașteptat făcut de vedetă

Au apărut zvonuri potrivit cărora Simona Gherghe nu se mai întoarce la “cârma” emisiunii “Acces Direct”. Prezentatoarea a făcut câteva declarații pe tema acestui subiect, pentru a nu mai lăsa loc de interpretări.

Numele Simonei Gherghe este strâns legat de cel al emisiunii „Acces Direct”, a cărei prezentatoare a fost până de curând, dar și de cel al Antenei 1, aceasta fiind una dintre clee mai iubite vedete al postului. Recent însă, în media a apărut vestea că Simona, după terminarea concediului maternal, nu se va mai întoarce la emisiune. Conform unor surse care au făcut dezvăluiri, Simona Gherghe și-ar fi anunțat șefii că nu mai dorește să se întoarcă la cârma emisiunii de la ora 17 și că își dorește să prezinte un alt format.

De altfel, nu este prima dată când acest subiect este dezbătut, chiar Simona povestind recent, la emisiunea „Răi, da buni”, că nu știe când se va întoarce și nici în ce formulă. Iar ulterior, vedeta Antenei 1 a refuzat să discute cu presa despre acest subiect, menționând doar că, momentan, este în concediu postnatal.

“Deocamdată sunt în concediu postnatal, să nu creadă lumea că am plecat din Antena 1, nu, nici vorbă, dar sunt în acel concediu de creștere al copilului și încă nu m-am hotărât ce am de gând să fac. Eu sunt un om sincer și de fiecare dată i-am anunțat pe oameni când mă întorc, o să anunț la fel când o să aleg să mă întorc. Și la Ana am stat câteva luni departe de sticlă cum se spune, am simțit că sunt niște momente cu care nu te mai întâlnești”, a declarat Simona Gherghe pentru wowbiz.ro