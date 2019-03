Simona Gherghe, decizie vitală luată înainte de a naște! A făcut anunțul în urmă cu puțin timp

A mai rămas o lună și jumătate până când Simona Gherghe va naște cel de-al doilea copil, iar astăzi ea a dezvăluit ce decizie vitală a luat. Vedeta de la Antena 1 a făcut anunțul în urmă cu puțin timp, chiar înainte de a începe ultima ediție de la “Acces Direct” pe care o va prezenta înainte să intre în concediu prenatal.

Simona Gherghe, decizie vitală luată înainte de a naște al doilea copil

În vârstă de 41 de ani, Simona Gherghe a împărtășit în această după-amiază fanilor că a decis să să își protejeze bebelușul cu numărul 2 prin stocarea celulelor stem, așa cum a făcut și atunci când era însărcinată cu Ana Georgia. Pentru fiul ei, moderatoarea de la “Acces Direct” a ales de data aceasta singura bancă de celule stem din Germania, care are și bancă publică. Prezentatoarea de la Antena 1 nu e singura dintre vedetele din România care au recurs la această metodă de a-și știi copiii în siguranță. Andreea Bălan, Elena Gheorghe, Andreea Marin, Sanda Ladoşi, Roxana Ciuhulescu, Rocsana Marcu, Anamaria Ionescu şi Monica Gabor au apelat la recoltarea celuleor stem pentru copiii lor.

“Când e vorba despre copiii noștri, vrem întotdeauna să alegem tot ce-i mai bun. De la alimentație, până la sănătate și educație. Cumva, căutările astea încep încă de când pruncul e în burtică, așa că am cântărit cu mare atenție alegerea pachetului de celule stem, pentru cel de-al doilea copil al nostru. Și nu-a fost deloc ușor. Ne-am documentat temeinic și am ales #LifeSolutions, partenerul Vita 34. Iată de ce: este prima și cea mai mare bancă de celule stem din Germania, cu o experiență de peste 20 de ani. Ni s-a părut important că e singura bancă de celule stem din Germania, care are și bancă publică (în România, nu există, încă, acest concept). Iar Life Solutions oferă clienților săi, gratuit, acces la o proba compatibilă din banca publică Vita 34. Există și o asigurare pe 50 de ani, pentru proba bebelușului nostru. Sunt multe bănci care oferă stocare, însă, de cele mai multe ori, părinții nu sunt informați și asupra costului imens, în cazul nedorit al unui transplant de celule stem. #LifeSolutions oferă clienților săi un suport financiar, pentru transplant, de 100 de mii de euro. Evident, sperăm din tot sufletul să nu fie vreodată nevoie de celulele stem recoltate la naștere, dar, că orice părinte responsabil, preferăm să le știm acolo, în siguranță! #LifeSolutions #Vita34”, a scris Simona Gherghe pe pagina ei de Facebook.

Simona Gherghe a devenit prima dată mamă la 39 de ani

Simona Gherghe prezintă emisiunea “Acces Direct” și, dacă, până în toamna acestui an, ea a moderat singură show-ul, acum i s-a alăturat Alex Velea. Vedeta s-a căsătorit în luna aprilie a lui 2017 cu Răzvan Săndulescu, consultant politic. La o lună distanță, ea a devenit mamă. Fiica ei a venit pe lume pe 23 mai 2017 și a primit numele Ana Georgia.