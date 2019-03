Fabulos! Cum a reacționat Simona Gherghe când a fost confundată cu Alessandra Stoicescu

Însărcinată în șapte luni și jumătate, Simona Gherghe a fost confundată cu Alessandra Stoicescu, care a anunțat de curând că este gravidă cu primul copil. Prezentatoarea de la “Acces Direct” a reacționat în public, iar mesajul transmis de ea este fabulos. Fanii vedetei de la Antena 1 au râs cu lacrimi.

Citește și: Mega-surpriză la Antena 1! Cu cine va fi înlocuită Simona Gherghe la “Acces Direct” după ce a anunțat că pleacă

Cum a reacționat Simona Gherghe când a fost confundată cu Alessandra Stoicescu

Confuzia unui internaut a fost făcută la poza pe care Simona Gherghe a făcut-o în cadrul ediției de ieri de la “Acces Direct”. Prezentatoarea și-a făcut un selfie în timp ce ținea un pahar cu licoarea neagră preferată de cei mai mulți oameni. În dreptul fotografiei, ea a scris: “Cafeaua fără cofeină și pufuleții sunt de baza în sarcina asta 😂🤰#29weekspregnant #thirdtrimester #pofte #pozadela5 #simonagheghe #antena1”.

Printre numeroasele mesaje pe care le-a primit imediat se numără unul de la un bărbat pe nume Dan, care i-a spus: “Sunteți foarte frumoasă doamna Sandra Stoicescu”. Reacția Simonei Gherghe a venit imediat după cum se poate vedea în galeria foto; prezentatoarea de la Antena 1 i-a răspuns: “Dane, mulțumesc😂😂😂😂😂”, amuzată de confuzia făcută de acesta.

Citește și: Alessandra Stoicescu a aflat sexul bebelușului: “Prima joacă de-a ședința foto”

Internauții s-au amuzat și ei copios de încurcătura făcută de unul dintre domni. Și în timp ce unii dintre fanii Simonei Gherghe i-au urat naștere ușoară, alții i-au transmis că abia așteaptă să o revadă în platoul de la “Acces Direct”.

“Dane, ai încurcat gravidele, e Simona Gherghe 😂”, “Foarte frumoasa și sarcina ușoară și te îmbogățești nu mai ești Simona Gherghe ești Sandra Stoicescu🤣🤣🤣🤣🤣🤣”, “Dane, este doamna Simona Gherghe, ați greșit Instagramul”, “Naștere ușoară, doamna Simona! Vă îmbrățișam cu drag!😘❤️”, “Ești o profesionistă, Simona, aștept să revii la tv” sunt cinci dintre comentariile lăsate de fani.

Alessandra Stoicescu și Sergiu Constantinescu s-au cunoscut la serviciu

Nașii de cununie ai Alessandrei Stoicescu sunt Gabriela Firea, primarul Capitalei și fosta colegă de muncă, împreună cu soțul acesteia, Florentin Pandele, primarul din Voluntari. “Dumnezeu a contribuit la relaţia asta. Fără ajutorul Divin, nu reușeam să am ce am azi. Sergiu m-a schimbat, m-a deschis, m-a făcut să văd lumea un pic altfel. Îmi e şi frică să spun până la capăt, să nu îl mânii pe Dumnezeu, dar îmi e foarte bine, sunt foarte fericită şi mă simt completată de Sergiu. Suntem două jumătăţi ale aceluiaşi măr, cu toate cele… Noi lucrăm împreună şi se spune că acest lucru nu e foarte bun, că poate să îţi afecteze relaţia. Noi, pentru că ne-am cunoscut la serviciu şi relaţia a evoluat către iubire, nu avem problema asta. Nu există pericolul de a ne duce acasă cu problemele de la serviciu. Am reuşit să ne creăm un echilibru şi chiar e jumătatea mea”, a declarat Alessandra Stoicescu la un an după ce a devenit mireasă.