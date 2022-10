Simona Halep, ironizată după ultima decizie: „A divorțat de două ori într-o lună!” De unde a pornit valul de reacții | GALERIE FOTO

Simona Halep i-a transmis lui Patrick Mouratoglou să-și caute alt sportiv pe care să-l antreneze până când ea va reveni pe teren. Francezul s-a conformat rapid și l-a luat sub aripa lui pe Holger Rune. Anunțul a fost intens analizat de jurnaliștii din străinătate.

Simona Halep nu a avut un an strălucit pe niciun plan. Pe teren a dezamăgit, iar în viața privată a avut mult de suferit, după divorțul de Toni Iuruc. Pentru că se află în perioada de recuperare, sportiva noastră i-a transmis antrenorului personal, Patrick Mouratoglou, să-și găsească o nouă colaborare.

Francezul s-a orientat către danezul Holger Rune, în vârstă de 19 ani. Jurnaliștii de la sportskeeda.com nu au ratat ocazia și, ironic, au titrat: „Simona Halep a divorțat de două ori într-o lună – fanii tenisului au reacționat după ce Patrick Mouratoglou a decis să-l antreneze pe Holger Rune în timp ce românca se recuperează„.

Reamintim faptul că, la începutul acestei săptămâni, Simona Halep a devenit femeie liberă, după ce divorțul de Toni Iuruc a fost oficializat la notar.

Patrick Mouratoglou a oferit și prima reacție după ce Simona Halep i-a transmis să-și găsească, temporar, alt angajament.

„În timp ce Simona Halep se recuperează, ea m-a încurajat să caut o nouă colaborare. Astfel, azi sunt încântat să anunț că mă voi alătura oficial echipei lui Holger Rune. Sunt extrem de încântat că voi lucra cu Holger. Am avut o legătură specială încă din ziua când ne-am cunoscut, pe când el avea 13 ani”, a anunțat Patrick Mouratoglou.

Altfel, Simona Halep nu a avut parte de un an bun. S-a confruntat cu probleme medicale și a divorțat de Toni Iuruc. În plus, a acuzat probleme la nas, motiv pentru care a trecut printr-o intervenție chirurgicală. Din fericire, operația a decurs conform planului.

„Am avut probleme cu respirația în ultimii ani, care s-au agravat în timp. Am decis să ascult sfaturile doctorilor și să fac operația necesară. Nu o puteam face mai devreme pentru că nu am găsit cele trei luni necesare pentru recuperare. Tenisul a fost întotdeauna prioritar în viața mea! Dar am decis că acum e momentul să mă operez, dar să fac și ceva pentru mine, ca persoană. De aceea am recurs și la operația estetică, pe care o plănuiam de mai mult timp, deoarece nu îmi plăcea deloc nasul meu! Așa că am făcut-o! Am rezolvat partea funcțională, dar și partea estetică. Știu că mulți dintre voi mă vor înțelege!„, a scris Simona Halep, pe Facebook.