Simona Halep, văzută în oraşul îndrăgostiţilor. Îşi va asuma relaţia?

Simona Halep se bucură de o vacanță pe cinste, în Orașul Îndrăgostiților! Sportiva și-a luat zborul spre Veneția, unde se află într-un proces de recuperare după ce a revenit în circuitul WTA. A avut nevoie de puțină relaxare, așa că a dat o fugă în Italia pentru a petrece clipe pline de relaxare. Se pare că s-a distrat pe cinste, așa cum reiese din imaginile postate în mediul online. Cert este că, n-a fost singură. Gurile rele ar spune că tenismena ar fi la un pas să-și asume relația amoroasă.

Simona Halep și-a dorit o pauză plină de liniște și relaxare, așa că a plecat în Veneția. Și-a făcut bagajele și apoi și-a luat zborul spre Italia, unde a petrecut clipe de poveste. N-a fost singură în Orașul Îndrăgostiților, așa cum se poate observa pe contul ei de Instagram, căci dacă era singură n-avea cine să-i facă fotografiile superbe. Aceasta s-a plimbat cu barca și a surprins imagini de poveste la asfințit. Mulți s-au întrebat dacă vedeta tenisului românesc s-a bucurat de clipe magice alături de presupusul partener.

S-a tot zvonit de luni bune că Simona Halep ar avea un iubit, pe care l-ar ține ascuns de ochii curioșilor. Cert este că, fostul lider WTA este o fire discretă de fel, care se concentrează doar pe carieră. După ce a divorțat de fostul ei soț, sportiva n-a mai acordat o importanță uriașă vieții ei sentimentale, căci s-a axat pe prima ei dragoste: tenisul. A și trecut printr-un scandal colosal, care a ținut prima pagină a ziarelor internaționale, atunci când a fost suspendată din tenis. Totul a trecut cu brio și iată că românca s-a întors la ce iubește mai mult.

S-a vehiculat că Halep ar avea o relație cu un om de afaceri, mai mare decât ea cu 25 de ani. Era vorba despre Dorin Mateiu, poreclit și „regele mezelurilor”, doar că el spunea, acum ceva timp, că nu este iubitul sportivei.

„Suntem cunoștințe. Asta pot să spun. Și-a luat apartament la Rahmaninov, ne știm de acolo. O relație amoroasă, de cuplu? Doamne ferește! Exclus așa ceva. Eu am invitat-o. De ce? Pentru că am vrut să vorbim. Ne-am întâlnit de mai multe ori în acel complex și am considerat că putem discuta despre multe lucruri. Nu neapărat de afaceri, dar nici despre ce se scrie acolo. E o tâmpenie, o prostie, dar, în fine, așa a apărut”, a precizat Mateiu, pentru ProSport.