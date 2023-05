Simona Pătruleasa pare că a descoperit secretul tinereții fără bătrânețe! Regula de aur pentru un ten perfect

Simona Pătruleasa este în atenția reflectoarelor de multă vreme, iar imaginea ei de-a lungul timpului abia s-a schimbat, chiar dacă anii au trecu. Vedeta a ajuns la frumoasa vârsta de 48 de ani și este într-o formă de zile mari. Simona Pătruleasa a dezvăluit care sunt micile trucuri la care apelează pentru a avea un ten de invidiat.

Din prisma meseriei, Simona Pătruleasa este nevoită să poarte aproape zilnic un machiaj greu, specific televiziunii, care nu lasă tenul să respire. Tocmai de aceea vedeta acordă o atenție deosebită rutinei zilnice, însă asta nu înseamnă că are casa plină de creme și tratamente faciale, căci așa cum știm ce e mult strică.

Mai exact, pentru a avea un ten fresh și lipsit de imperfecțiuni, Simona Pătruleasa respectă câțiva pași simpli. Rutina de dimineața implica doar niște patch-uri reci pentru zona de sub ochi, pentru ca ridurile fine și cearcănele să dispară.

În ceea ce privește rutina de seară, știrista de la Kanal D are o regulă de aur: niciodată nu adoarme cu machiaj pe față. Demachierea este esențială și la fel și masajul facial. În fiecare seară, după ce înlătură orice urmă de machiaj de pe ten, vedeta își aplică o cremă grasă pe care o masează pe față timp de 30 de minute.

„Cu siguranță multă lume face asta, nu am descoperit eu America, dar în orice caz, dimineața înainte să merg la serviciu, înainte să încep să mă machiez pe la 05:30, o jumătate de oră cât îmi beau cafeaua îmi pun niște patch-uri sub ochi pentru a revigora zona ochilor, pentru că ochii sunt cei mai obosiți. Patch-urile acestea de la frigider îmi dau o stare de bine și îmi dau o stare de confort.

Și niciodată nu mă culc machiată, oricât aș fi de obosită! Când stau la televizor și am timp să văd un film, îmi dau cu o cremă mai grasă pe față și îmi fac un masaj singură 30 de minute-o oră. Încă ceva ce mai fac: îmi place foarte mult apa termală și îmi pulverizez pe față când stau în casă nemachiată”, a declarat Simona Pătruleasa, potrivit click.ro.

Simona Pătruleasa, secretul frumuseții

Simona Pătrulesa este o femeie frumoasă și nu face mari eforturi pentru asta. Vedeta spune că frumusețea vine din interior, iar acesta este secretul ei. Are grijă ca pe lângă tot ce se afișează la exterior și interiorul să fie bine. Astfel, știrista de la Kanal D nu uită nici de suflet și își dedică mare parte din timpul liber plăcerilor personale și familiei. Aceste lucruri îi aduc bucurie, iar asta o face să strălucească în exterior.

„Cred că este important, în primul rând, să te simți bine în pielea ta, pentru că sunt sigură că noi nu ne simțim frumoși în fiecare secundă a vieții noastre. Avem momente mai bune, mai puțin bune. Nici eu nu mă simt minunat în fiecare zi, am și eu momentele mele mai puțin bune, dar, așa cum am zis, eu am momentele mele în care mă simt eu frumoasă. Nu sunt neapărat momentele în care mă îmbrac frumos și merg la un eveniment sau când sunt machiată, mă simt așa și când stau acasă la televizor îmbrăcată în ceva comod sau când îmi spune Ingrid ceva referitor la asta.

Sâmbăta și duminica când stau cu ai mei, când ieșim să ne plimbăm, când ieșim cu bicicletele, lucruri simple de altfel, dar cred că sunt mai importante decât orice. Pasiunea este să mai pictez cu Ingrid, dar este deja ceva cunoscut că îmi place să pictez. Însă îmi place și să croșetez și să tricotez. Îmi place să montez mobilă!”, a mai spus Simona Pătruleasa.

