Dieta care o ține mereu în formă pe Simona Pătruleasa. Ce face bruneta pentru a se menține

Simona Pătruleasa se apropie de pragul de 50 de ani și arată absolut impecabil! Însă, dincolo de felul în care arată, vedeta de la Kanal D știe că echilibrul este extem de important atunci când vrei să te menții în formă maximă.

Astfel, în ultimul an, vedeta a urmat postul intermitent și a reușit să slăbească șase kilograme. Mai mult, aceasta a renunțat la unele obiceiuri neprietenoase cu silueta. Mai mult, aceasta face multă mișcare fizică, chiar dacă programul nu îi permite să fie la fel de activă cum obișnuia să fie, însă cu puțin efort și multă voință, vedeta de la Kanal D reușește să arate demențial.

„Îmi plac dulciurile foarte tare. Nu vreau să mă frustrez, mănânc înghețată (n.red.: și alte deserturi), dar după ora 18:30 nu mai mănânc nimic, beau doar apă și ceai. Fac o pauză de 15-16 ore (n.red.: până ia masa a doua zi). Țin de un an de zile și funcționează pentru mine. De când mă trezesc devreme (n.red.: pentru matinal), nu mai am atâta energie cum aveam înainte, dar fac acasă exerciții cu gantere, pe stepper, abdomene, am o bicicletă. Fac asta aproape zilnic, dar nu atât de mult cât mi-aș dori.

E o diferență, nu mai ai același tonus, trebuie să faci anumite lucruri pe care eu nu le fac, poate, atât cât ar trebui. Fac masaj, ăsta este răsfățul suprem, îmi place foarte mult. Am pe cineva care vine acasă de două ori pe săptămână”, a declarat prezentatoarea în cadrul podcastului „Te ascult’, găzduit de Ilinca Vandici.

Simona Pătruleasa: ”Mi se pare exagerat că fetele încep de la douăzeci de ani”

Însă, dacă poate să nu mănânce ore întregi și să facă mișcare chiar dacă este foarte obosită, Simona Pătruleasa este sceptică atunci când vine vorba de operații estetice. În urmă cu ceva timp, în cadrul unui interviu, vedeta sublinia faptul că nu ar putea să apeleze la așa ceva.

”N-am fost niciodată împotriva operațiilor estetice și știu persoane care au avut diferite intervenții și au avut rezultate extraordinare. Știu și persoane care și-au făcut rău. De aceea am și o reținere în ceea ce privește intervențiile estetice. Eu am cearcăne, și eu aș putea să îmi fac anumite îmbunătățiri, dar sunt sceptică.

Cred că toate lucrurile care vin din afară pot face mai rău decât bine. Mi se pare exagerat că fetele încep de la douăzeci de ani să își facă diverse intervenții, când nu au nevoie de așa ceva. Cred că astfel de lucruri trebuie făcute după 40, chiar 50 de ani”, spunea Simona Pătruleasa.