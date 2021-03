Simona Pătruleasa și Sabin Ivanof, un mariaj greu încercat de soartă! Mărturii emoționante despre cel mai dificil episod: “Mulți au ajuns să divorțeze din acest motiv”

Simona Pătruleasa și Sabin Ivanof sunt căsătoriți de aproape 13 ani, iar mariajul lor a fost greu încercat de soartă. Îndrăgita prezentatoare care aduce noutățile în casele românilor de la pupitrul știrile Kanal D a acceptat provocarea de a vorbi despre momentele frumoase petrecute alături de soțul ei, dar și despre cel mai dificil episod. Vedeta consideră că mulți dintre parteneri ajung să semneze actele de divorț dacă ajung să trăiască experiența traumatizantă prin care ea și Sabin Ivanof au trecut.

Simona Pătruleasa și Sabin Ivanof, o căsătărie care a trecut testul suprem

În vârstă de 46 de ani, Simona Pătruleasa și-a început povestea de dragoste alături de Sabin Ivanof în 2005, iar trei ani mai târziu, ei au decis să își unească destinele… mai exact pe 20 iulie 2008. La un moment dat, bruneta a vorbit cu soțul ei să conceapă un copil, însă, în urma analizelor pe care și le-au făcut, ea a descoperit că nu poate deveni mamă.

Veștile triste i-au sfâșiat sufletul, însă, când a observat susținerea și atenția din partea lui Sabin Ivanof pentru acest subiect delicat, Simona Pătruleasa a conștientizat și mai mult că acesta este bărbatul potrivit pentru ea.

“Cel mai dificil moment din viața noastră a fost acela în care am aflat că nu pot să rămân însărcinată. A fost un moment dureros și greu. Mi-am dat seama că nu orice soț, bărbat, poate duce un astfel de moment. Mulți tineri au ajuns să divorțeze din acest motiv, pentru că soții erau copleșiți de toată nebunia asta care înseamnă fertilizare in vitro, drumurile la spital. Sabin a fost cel care, atunci când eram cu moralul la pământ, m-a susținut și mi-a dat încredere că vom reuși. Și am reușit”, a declarat prezentatoarea pentru publicația VIVA!.

Ingrid, superba fetiță a cuplului, va împlini 10 ani în toamnă și este isteață foc. În cadrul interviului, Simona Pătruleasa a dezvăluit că Sabin Ivanof încă o surprinde cu gesturi romantice și că fiica are parte de multe surprize.

“Da, noi nu avem nevoie de ocazii speciale, ca Valentines Day, ca să ne arătăm iubirea. Sabin îmi aduce tot timpul flori, acum și lui Ingrid. Ne facem mereu mici surprize, lucruri care ne fac plăcere și ne bucură sufletul.

Ca în orice familie, există și disensiuni, ne mai supărăm, suntem diferiți. Dar fiecare, în felul lui, lasă de la el, depinde de situație. Am ajuns la maturitatea de a nu spune lucruri care să rănească”, a mai dezvăluit vedeta pentru viva.ro.

Întrebată cum a reușit să găsească echilibrul dintre viața de familie și cea profesională, prezentatoarea de la Kanal D a răspuns astfel: “Cred că ține de fiecare om în parte. Nu este un secret anume. Eu sunt pefecționistă, ceea ce nu știu cât de bine este, pentru că tind să fiu foarte critică în raport cu mine însămi în primul rând. Putem funcționa normal și fără să tindem să fim perfecți. Încerc să păstrez un echilibru, nu reușesc întotdeauna, dar energia mea se revarsă înspre familia mea, spre Ingrid, în primul rând, dar și spre profesia de jurnalist/prezentator de știri. Am noroc să lucrez în weekend și pot să mă ocup de luni până vineri de Ingrid, să petrecem timp împreună. Pentru mine, programul acesta a fost ceea ce îmi trebuia, astfel încât să îi pot oferi atenție totală fetiței mele”.

Sursa foto: Facebook / Simona Pătruleasa