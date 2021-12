Simona Sensual, pregătită să devină mămică pentru prima oară: ”Am făcut tratament”

Simona Sensual trăiește de mai mulți ani o poveste de dragoste. Vedeta a mărturisit că își dorește enorm să aibă un copil și face un tratament pentru a putea rămâne cât de curând însărcinată.

Discretă atunci când vine vorba despre viața ei personală, Simona Sensual nu a dezvăluit identitatea iubitului ei. Bărbatul nu face parte din lumea mondenă și vrea să stea cât mai departe de ochii curioșilor. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste de câțiva ani, iar acum au planuri mari.

Simona Sensual își dorește cu ardoare să devină mămică. Din cauza unor probleme de sănătate, vedeta a urmat un tratament și speră că anul viitor va reuși să rămână însărcinată. Simona lasă totul în voia divinității. (CITEȘTE ȘI: CĂTĂLIN MĂRUȚĂ, RECLAMAT DE SIMONA SENSUAL LA CNA. “NU MAI ACCEPT NICIO JIGNIRE, PREA MULTE CALOMNII. SĂ SE IA MĂSURI CU EL!” DE UNDE A PORNIT SCANDALUL)

”Ne gândim. Asta este pe lista priorităților din 2022. Eu am încercat, am făcut niște tratamente, am avut niște probleme de sănătate, dar îmi doresc copil. Mi-am dorit dintotdeauna, iubesc copiii. Acum sunt în perioada în care las totul în voia lui Dumnezeu. Eu sunt optimistă”, a spus Simona Sensual la Antena Stars.

Simona Sensual, terorizată de un individ

În anul 2016, Simona Suhoi, pe numele din buletin, cerea ordin de restricție împotriva bărbatului care începuse s-o terorizeze de câteva luni. Cel care o și urmărea avea să fie identificat, însă autoritățile nu au putut lua atunci nicio măsură. (VEZI ȘI: SIMONA SENSUAL A UIMIT PE TOATĂ LUMEA CU TALENTUL SĂU ASCUNS! ”O FAC ÎN CUȚIT! E MAI RAPID ȘI TERMIN ÎN 20 DE MINUTE!”)

Bruneta s-a adresat într-un final Poliției și așteaptă acum rezolvarea, pentru a putea duce o viață fără teamă: ”Trăiesc un coșmar de cinci ani! Un individ mă hărțuiește fără oprire! Mă sună de pe mai multe numere de telefon. Am mers la Poliție, pentru că nu mai pot așa. Nu mi-am schimbat numărul de telefon pentru că toate afacerile și asociații sunt legați de numărul acesta de telefon”, ne-a dezvăluit Simona Sensual.