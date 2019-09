Simona Traşcă a fost și este o apariţie de senzaţie atunci când iese din casă. Sexy blondina își trăiește viața așa cum îi place, însă are un singur regret: blondina şi-a dorit gemeni, dar acum s-a împăcat cu ideea că următorul copil din familia ei va fi un nepoţel din partea fiului ei.

Chiar dacă nu a reușit să găsească un bărbat cu care să aibă familia pe care și-o dorește, Simona Trașcă este pregătită să devină bunică.

“După ce m-am rugat la Dumnezeu, vreo 14 ani să fac nişte gemeni, dacă nu i-am făcut până acum, am renunţat la idee. Iar acum mă sperie toată lumea că dacă am renunţat, o să se întâmple. Eu sper să întâlnesc un bărbat care să aibă deja copii. Ar fi o mare bucurie, copiii sunt o binecuvântare de la Dumnezeu. Îmi doresc nepoţi, dar sunt foarte tineri, abia s-au căsătorit. Nu se ştie niciodată, în cazul meu cum o să fac nişte gemeni. Am un copil mare, să îmi trăiască, să mai facă şi alţii”, a declarat Simona Traşcă.

“Ce nu înţelege lumea despre mine e că eu din copilărie îmi doream să mor, încercam, şi nu ştiam cum să fac eu să mă sinucid. am crescut cu chestia asta. Este ereditar. În familia mea au fost trei sinucideri. De când am fost internată la psihiatrie, acum cinci ani, nu am mai încercat să mă sinucid. Fratele meu era bolnav atunci, încă nu murise. Pierdusem casa. Toate adunate… Poate că amdevenit mai puternică acum. Mi-a fost astăzi ruşine”, a spus Simona Traşcă, în urmă cu mai mult timp, la Antena Stars.

Simona Trașcă a fost bătută în 2017

Simona Trașcă a trecur prin clipe de coșmar în 2017 atunci când a fost bătută de o altă tânără într-un parc din Capitală. Atunci blondina și-a scos certificat medico-legal și a mers în instanță pentru a-și face dreptate. Magistrații însă nu au decis în favoarea Simonei Trașcă dintr-un motiv incredibil. (CITEȘTE ȘI: SIMONA TRAȘCĂ, “TRADUSĂ” DE IUBIT ȘI LUATĂ PESTE PICIOR DE PRIETENI)

„Nu înţeleg nici eu în momentul ăsta foarte clar ce se întâmplă. Mi-a zis avocata că nu s-a plătit timbrul. Mama mi-a zis că s-a dus şi a plătit tot ce trebuie. Am sunat-o acum, dar nu mi-a răspuns. Dar nu cred care e faza. Cică, de la un timbru. Mi-a spus doamna avocată că trebuie să merg să plătesc un timbru. I-am dat banii mamei mele şi s-a dus şi a plătit. Astăzi, am aflat că nu s-a plătit şi nu înţeleg. Sunt în ceaţă în acest moment.

Am cerut daune, aşa, să simtă şi ea. Să simtă ceva, să-i pară rău măcar. Îţi dai seama, nu poţi să baţi omul nevinovat şi să nu păţeşti nimic. Am făcut asta ca să nu mai bată pe nimeni. Nu mi s-a părut nimic corect din tot ce s-a întâmplat. Momentan, doamna avocată este plecată din ţară şi aştept să se întoarcă, să vedem ce mai facem. Nu pot lăsa lucrurile aşa, este prima şi singura persoană din viaţa mea pe care nu pot să o iert”, a declarat Simona Traşcă într-o emisiune de televiziune.