Simona Trașcă, “tradusă” de iubit și luată peste picior de prieteni

Scandal fără precedent în showbiz-ul românesc! Simona Trașcă, una dintre cele mai vizibile prezențe feminine de pe scena mondenă de la noi din țară, pare să fi ajuns de râsul prietenilor din cauza iubitului care ar fi „tradus-o" cu câteva domnișoare de oraș.

Simona Trașcă pare că atrage ghinioanele mai ceva decât un magnet, chiar și atunci când vine vorba de viața ei amoroasă.

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a intrat în posesia unor detalii de-a dreptul uluitoare, care, cu siguranță, o să stârnească atenția întregului showbiz.

Potrivit unor surse bine informate, povestea de dragoste dintre Simona Trașcă și Leo, bărbatul în brațele căruia aceasta credea că și-a găsit liniștea, a ajuns la final. Ruptura dintre cei doi s-a produs după ce diva a aflat întâmplător că e „tradusă" și a decis să pună punct relației. Din câte se pare, infidelitățile bărbatului au ieșit la iveală după ce mai multe domnișoare s-au lăudat în anumite cercuri că au petrecut în compania iubitul Simonei Trașcă.

”Simona a aflat întâmplător de escapadele iubitul ei. Toată lumea știa despre ce făcea bărbatul, numai ea nu. A fost luată peste picior de mai multe persoane. Toată lumea se fâstâcea pe la colțuri când o vedea pe Simona. Ea tot timpul spunea că are o relație frumoasă, dar în schimb el petrecea cu altele cărora le spunea că nu mai are nicio legătură cu ea. Simona este foarte afectată, dar cu siguranță găsește puterea să treacă și peste acest hop. Viața merge înainte, e o femeie frumoasă și curtată de mulți bărbați. Cu siguranță peste câteva luni o să-și refacă viața”, ne-a declarat o apropiată a vedetei.

Simona Trașcă a trăit clipe de groază

Simona Trașcă a trăit clipe de groază în vara anului trecut. Fosta asistentă TV nici nu-și imaginase ce avea să urmeze la scurt timp după ce a fost implicată într-o dispută cu o altă femeie, chiar în localul în care petreceau.

După o discuție aprinsă pe care au avut-o într-un restaurant, cele două au dat iar nas în nas pe aleea din fața localului. Au fost câteva cuvinte aprinse, apoi bruneta a apucat-o pe Simona de obraz și scuturat-o rău. A ieșit bătaie în toată regula. Intervenția bodyguarzilor a făcut ca spiritele să se calmeze. Simona a făcut, totuși, plângere penală.

“Era posedată acea femeie. Nu aş fi depus niciodată plângere dacă s-ar fi bătut parte în parte cu mine. Dar doi bărbaţi mă ameninţau că-mi sparg faţa dacă mă apăr. Nu am putut riposta. A sărit pe mine şi m-a lovit în repetate rânduri. Nici acum nu-mi vine să cred ce am păţit. M-am dus la baie pentru că bluza mea fusese arsă cu ţigara. Sunt foarte şocată, am dormit doar o oră. Am venit la Poliţie, voi depune o plângere penală. Sunt super-șocată. Iniţial, m-am dus la baie. Discutam cu prietena mea şi a sărit o fată pe mine. M-a acuzat că o calc. I-am spus că nu am cum să fac asta pentru că nu mă mişc. A început să sară pe mine, să mă acuze că mă cred vedetă, că trebuie să mă cunoască ea pe mine… Am prins-o de mâini când am văzut că nu se potoleşte. Am fost înjurată de morţi, acela a fost momentul când i-am răspuns pentru că fratele meu nu mai este. A venit, apoi, bărbatul ei şi un bodyguard… În fine… M-am dus, apoi, la baia staff-ului, după care la mine la masă. Am mai stat acolo încă trei ore, după care am plecat împreună cu prietena mea, Cristina. Ei m-au urmărit, au aşteptat să ies din club. Ea a sărit la bătaie, i-am spus să înceteze că nu vreau scandal. Bărbatul ei îmi spunea, printre dinţi, că o să-mi spargă faţa şi dinţii dacă mă apăr. M-a tras de păr, m-a trântit pe jos, mă doare capul de nu mai pot. Mă voi duce şi la IML. Sunt julită pe cot. Soţul ei şi încă un prieten m-au ameninţat că mă vor rupe cu bătaia dacă ripostez. Chiar vreau să ştiu ce a avut această femeie cu mine”, a spus atunci Simona Traşcă.

